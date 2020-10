Meeste familiebedrijven zitten in Midden-Drenthe

In de gemeente Midden-Drenthe is het percentage familiebedrijven in onze provincie het grootst, met 25,7 procent. Dat blijkt uit cijfers van het CBS, dat zich baseert op data uit 2018.Na Midden-Drenthe is het aandeel van dergelijke bedrijven in de provincie in De Wolden en Westerveld het grootst.

Lange historie

Familiebedrijven hebben vaak een lange historie omdat ze door volgende generaties worden doorgezet. Een familiebedrijf is een bedrijf waarbij één familie direct of indirect een meerderheid van zeggenschap heeft en formeel betrokken is bij het bestuur. Het percentage familiebedrijven is vaak lager in de grote steden.

In 2018 zorgden familiebedrijven landelijk voor 29 procent van alle banen. In totaal waren er begin 2018 bijna 273 duizend familiebedrijven.