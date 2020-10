Meer werkzoekenden en minder vacatures in Drenthe door corona

Het aantal openstaande vacatures nam af van ongeveer 1.800 begin dit jaar tot zo'n 1400. Oorzaak hiervan is de uitbraak van het coronavirus. Drenthe is volgens het UWV vooral geraakt door het tijdelijk stilvallen van seizoenswerk in horeca, cultuur, sport en recreatie en industrie.

De afname van de werkgelegenheid in Drenthe valt volgens de uitkeringsinstantie relatief mee doordat er in onze provincie nog steeds veel werk is in de zorg, de techniek en de ICT. Ook in de bouw en de landbouw hebben weinig mensen hun baan verloren.

Steunmaatregelen voorkomen werkloosheid

De steunmaatregelen van de overheid spelen ook een rol. Volgens het UWV voorkomen die op dit moment werkloosheid. Maar ze zijn ook eindig. "Veel bedrijven die nu nog overeind staan, zullen het uiteindelijk toch niet redden. Met alle gevolgen van dien", schrijft de uitkeringsinstantie.

Daarnaast is er nog verborgen werkloosheid. Zzp'ers met fors inkomstenverlies tellen bijvoorbeeld officieel niet als werkloze, maar zitten wel zonder werk.

Hoewel het aantal WW-uitkeringen de laatste maanden in Drenthe afnam, verwacht het UWV dat het aantal uitkeringen in 2021 weer zal oplopen.