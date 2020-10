'We willen blijven ondernemen en zijn op zoek gegaan naar nieuwe ideeën'

"Normaal gesproken doen we veel dorpsfeesten, festivals en bedrijfscatering maar dat ligt al maanden zo goed als stil. Dan zit je natuurlijk even in de mineur, maar dat was van korte duur. We zijn ondernemers en zijn op zoek gegaan naar nieuwe ideeën."

Mobiele handenwastafels

Zo is Striethouldt begonnen met de verkoop en verhuur van mobile handenwastafels. "Je hebt geen wateraansluiting nodig. Er zit een jerrycan in met 20 liter water en een tank voor vuil water. Ik kwam erop bij het schoonmaken van mijn nieuwe pand en dacht toen: handenwassen. Met mijn compagnon zijn we naar een fabrikant gegaan die ik al kende. We konden zo snel schakelen en 4 dagen later verkopen. Handen wassen is nu een must, dus het begon meteen te lopen."

Drentse kruidensaus

Maar de familie had nog een troef in handen: de Drentse kruidensaus. "Die hadden we 18 jaar geleden zelf al ontwikkeld voor bij evenementen", zegt Mariëlle Striethouldt. " We dachten: Drentse patat, boerenbroodjes, daar moet ook een lekker sausje bij. Dus we zijn in de keuken met sauzen en specerijen aan de slag gegaan en maar proeven. Uiteindelijk hebben we een fabrikant gezocht die het op grote schaal kon maken. We verkopen het nu in flesjes aan winkels, horeca en speciaalzaken." Daarnaast is de oliebollenkraam van de familie in Beilen met hulp van de gemeente eerder open gegaan. "Dat loopt erg goed. We zijn nu al 3 tot 4 weken open, terwijl we normaal gesproken pas half november de kraam daar neerzetten."

Overheidssteun

Toch kunnen alle nieuwe activiteiten het verlies aan omzet niet compenseren. "We maken gebruik van de overheidssteun en daar zijn we erg blij mee. Zonder die steun is het niet te doen. Door natuurlijk verloop zijn er 2 mensen weggegaan, daar hebben we geen nieuwe voor aangenomen. Daarnaast hebben we nog 30 tot 40 oproepkrachten, maar daar hebben we geen werk voor. Dat vind ik wel erg spijtig. Maar door alle nieuwe dingen die we nu doen blijven we in de picture en blijven we ondernemen. Daar haal je ook weer inspiratie uit. Deze coronacrisis moet geen jaren gaan duren, maar dit jaar gaan we overleven."