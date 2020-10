Daniël Lohues maakt Drentse vertaling van 'De Gruffalo'

De Gruffalo is door Lohues in het Drents vertaald (Rechten: Lemniscaat)

Het bekende, van oorsprong Engelse, kinderboek 'De Gruffalo' van Julia Donaldson is nu ook te lezen in het Drents. Het boek is vertaald door Daniël Lohues, die eerder ook Nijntje in het Drents vertaalde.

Het verhaal gaat over een muis die door het bos loopt en onderweg allerlei dieren tegenkomt die hem willen opeten. De muis verzint een verhaal over een 'gruffalo' om de dieren te slim af te zijn. Lohues: "Ik had er nog nooit van gehoord. Ze vroegen mij het te vertalen, dus ik zei 'stuur maar op'. Toen bleek het toch wel hartstikke leuk te wezen, eigenlijk."

'Huus' en 'moes'

Het vertalen was niet altijd even gemakkelijk. "In een van de eerste zinnen is er een muis en die komt een uil tegen. Het origineel was in het Engels, dus een 'mouse'. En die uil had het over een huis, dus 'house'. En daar gaan we al. Want in de meeste streektalen is het 'hoes' en 'moes' of 'huus' en 'muus', maar net in het stukje Drenthe waar ik zit is het 'huus' en 'moes'. Dat rijmt niet!", lacht Lohues.

Door een beetje te 'knooien' is het Lohues toch gelukt een Drentse vertaling te maken. "Heel leuk om te doen", aldus Lohues.

Luisteren

Naast een vertaling, maakte Lohues ook nog eens een audioversie van het boek. "Dat had ik nog nooit gedaan. Ze hebben het me wel gevraagd toen met Nijntje, maar dat heb ik niet gedaan." Door Herman Finkers heeft Lohues het uiteindelijk toch gedaan. "Herman Finkers had eigenlijk voorgesteld dat iedereen het zou inspreken. Toen Herman ermee kwam, toen dacht ik 'dan ga ik het ook wel doen'."

Zo gezegd, zo gedaan. Lohues ging naar een kameraad die de mogelijkheden had om een audioversie op te nemen. "Daar ben ik gewoon gaan zitten op een stoel, voor zo'n mooie microfoon en toen hebben wij dat eens even opgenomen. En eigenlijk was ik er zelf wel tevreden over."

Het audioverhaal is te beluisteren met een code die bij het boek zit.

'n Gruffalo? Wat is dát dan veur 'n beest?

Vos, oele en slange hebben der nooit van heurd.

Ien handig moesie wet hoe as 'e der uutzöt.

Mar dat 'e in 't echt iene zien zol, dat had hij ja nooit dacht. Uit De Gruffalo, vertaling door Daniël Lohues

'Het is een taal'

Lohues heeft de vertaling niet per se gemaakt om het Drents te promoten. "Andersom is het wel heel mooi. Ik doe dit en als daarmee mensen in Drenthe gaan voorlezen aan de kinderen of kinderen en volwassenen leren daarmee Drents lezen..."

Want volgens Lohues zijn er nog steeds een heleboel mensen die niet weten hoe het zit met dat Drents lezen. Dat ze niet begrijpen waarom er 'lopen' geschreven wordt, terwijl het als 'loop'n' uitgesproken wordt. Lohues: "Dan zeg ik altijd dat de Duitsers ook 'haben' schrijven en 'hab'n' zeggen. Dat inslikken van die N moet je niet allemaal met kommaatjes schrijven, want dan is het geen taal meer, dan is het een dialect. En het is een taal."

De Gruffalo is niet alleen in het Drents vertaald, maar er zijn ook versies in het Twents, Zeeuws, Limburgs, Haags, Gronings, Brabants, Utrechts, Amsterdams, Gents en Antwerps.