Bouw recreatiepark bij Gasselte laat nog even op zich wachten

Projectontwikkelaar Joost Mellies staat te popelen, maar het duurt nog even voordat er gebouwd kan worden aan een nieuw recreatiepark langs de N34 bij Gasselte. Mellies wilde eigenlijk dit jaar al beginnen met de aanleg van het vakantiepark, maar eerst is de gemeente nog aan zet.

Voordat de eerste schop in de grond kan, moet het bestemmingsplan gewijzigd worden. Vervolgens moet de gemeenteraad ermee instemmen en daarna is er nog een omgevingsvergunning nodig.

Rotte kies

Het recreatiepark moet verrijzen op de plaats van het voormalige Motel Gasselterveld. Het terrein was verpauperd en was volgens de lokale politiek een rotte kies in Aa en Hunze. Sinds 2007 werd het terrein enkel nog gebruikt voor feestjes, paintball en als trainingslocatie voor politiehonden. Inmiddels is het motel met de grond gelijk gemaakt en de plannen voor het nieuwe recreatiepark liggen op het gemeentehuis in Gieten.

Op het terrein rust al een recreatiebestemming, maar toch moet het bestemmingsplan gewijzigd worden. "Het bestemmingsplan wordt iets uitgebreid. Er komen meer recreatiewoningen dan op dit moment is toegestaan. Eerst kijken we als college nog naar het bestemmingsplan, daarna moet de gemeenteraad erover stemmen", vertelt wethouder Henk Heijerman.

De wethouder heeft vertrouwen in een goede afloop, zo blijkt ook wel uit de plannen voor het volledig verharden van de weg die langs het toekomstige recreatiepark loopt. In de gemeentebegroting voor 2021 is er budget vrijgemaakt om het gedeeltelijke zandpad langs de N34 ter hoogte van het terrein te veranderen in een volwaardige fietsroute.

Recreatiepark met hotel

Projectontwikkelaar Mellies is er rustig onder, maar wat hem betreft kan de besluitvorming niet snel genoeg gaan. "Als het aan mij ligt, beginnen we zo snel mogelijk. Maar ik denk dat het coronavirus voor wat vertraging heeft gezorgd", vertelt Mellies. Hij wil ruim vijftig recreatiewoningen en een hotel met restaurant op het tien hectare grote terrein bouwen.

Ook wethouder Heijerman ziet het nieuwe recreatiepark graag komen. Het was niet gemakkelijk om een ondernemer te vinden die op de plek van het voormalige motel iets nieuws wilde ontwikkelen. Heijerman: "Het moet echt een blikvanger worden langs de Hunebed Highway. Ik hoop dat er over een jaar wat kan gebeuren, maar ik houd nog wel even een slag om de arm."