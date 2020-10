IVN neemt Natuurschool over

De schoolreisjes en excursies van de Natuurschool werden in Noordwijk en Lauwersoog gehouden. Leerlingen van het basis- en voortgezet onderwijs uit het hele land hebben er ontelbaar veel avonturen beleefd. Het betekende een actieve dag buiten en tegelijkertijd wat opsteken over de natuur. De Natuurschool is het levenswerk van Ib Huysman, die het in 1989 oprichtte en sindsdien directeur was.

Past in het DNA

Met deze overname wordt de continuïteit van de Natuurschool gewaarborgd en kan IVN nog meer kinderen de natuur laten beleven. Mark Tuit, directeur IVN Noord: "Deze overname past in het DNA van IVN. We hebben al tientallen jaren een uitgebreid aanbod voor het onderwijs, van campagnes tot schoolbrede projecten, waarbij thema's als bijen, klimaat, energie, dieren, afval en biodiversiteit aan bod komen. Een onvergetelijk schoolreisje naar de natuur is daarbij iets dat we ieder kind gunnen in zijn of haar schoolcarrière. We zijn dus heel blij dat we ons aanbod op deze manier kunnen versterken."

Beroepskrachten en gidsen van IVN gaan samen de natuurschoolreisjes vormgeven en ervoor zorgen dat ze aansluiten bij het huidige onderwijsaanbod. Waaronder ook het aanbod op de buitenlocaties, zoals die van De Veldhoeve in Orvelte. Momenteel is de Natuurschool in 'winterslaap', vanwege de coronamaatregelen is het niet mogelijk om nu activiteiten te organiseren.