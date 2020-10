Hans Mulder nieuw in raad van bestuur WZA

Mulder werkt momenteel als directeur Farmacie in het WZA. Met Paul van Wijk gaat hij de tweehoofdige raad van bestuur vormen. Het is voor het eerst in de historie van het WZA dat een interne kandidaat doorgegroeid naar het hoogste bestuurlijk niveau van het ziekenhuis.

'Preventie is het toverwoord'

"Gegeven de tweede corona-uitbraak is het momenteel een roerige tijd in het WZA", weet Mulder. "Het is in het belang van het ziekenhuis dat we desondanks ook de stip op de horizon in het oog houden: samenwerken met de gehele zorgketen aan het voorkomen van ziekte. Preventie is het toverwoord de komende jaren."

Kruizinga legde in juli haar functie als lid van de raad van bestuur van het WZA neer. Ze liet weten op zoek te gaan naar een nieuwe uitdaging.