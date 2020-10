Assen steekt 2,3 miljoen in meer afvalscheiding: heffing tientje hoger

Assen wil bijna 2,3 miljoen euro investeren in meer afvalscheiding in de stad. Die investering gaan de Asser huishoudens wel in de portemonnee voelen. De afvalstoffenheffing zal in 2022 met iets meer dan een tientje stijgen.

Voor dat geld komen er onder meer 300 ondergrondse gft-containers bij appartementen en wil de gemeente naar afvalscheiding op scholen en verenigingen. 's Winters wordt voortaan de gft-container ook elke twee weken geleegd, net als in de zomer. Verder wil Assen kijken naar het apart inzamelen van luiers en incontinentiemateriaal.

Gevolg van de investering is dat meerpersoonshuishoudens straks 233 euro per jaar betalen aan afvalstoffenheffing. Dat is nu nog dik 222 euro. Volgens het college van B en W zit Assen met die hogere heffing nog altijd in de Drentse middenmoot. Tynaarlo heeft met 176 euro de laagste heffing en Emmen heeft met 302 euro de hoogste.

Naar 100 kilo restafval per persoon

Het college van B en W wil de komende jaren naar een beter afvalinzamelsysteem met als doel gemiddeld 100 kilogram huishoudelijk restafval per persoon per jaar. De afgelopen jaren is het restafval al flink gedaald in Assen: van 231 kilogram per persoon per jaar in 2015 naar 146 kilogram in 2019. Er is sprake van 67 procent hergebruik.

Assen wil de burgers nog verder stimuleren om afval gescheiden in te zamelen door ook de ophaalfrequentie voor gft in de winter te verhogen. Dat wordt nu nog maar één keer per maand opgehaald. En dat blijkt toch voor veel inwoners te weinig, waardoor er veel groen afval in de grijze container belandt. Ook komen er bij alle appartementen- en flatgebouwen ondergrondse gft-containers. Kosten van deze operatie zijn 1,3 miljoen euro.

Scheiden op scholen

Verder scheiden scholen en verenigingen in Assen nauwelijks afval. Dat belandt nu in één container als bedrijfsafval. Wethouder Bob Bergsma vindt dat maar moeilijk uit te leggen aan schoolkinderen. "Thuis leren ze om afval vooral te scheiden, maar op school wordt alles op één hoop gegooid. Scholen en verenigingen hebben ons gevraagd of we hier als gemeente iets in kunnen betekenen, zodat zij het goede voorbeeld kunnen geven, en afval scheiden overal de norm wordt."

Omdat dit afval officieel onder bedrijfsafval valt en geen huishoudelijk afval is, mag de gemeente dit niet laten ophalen. Dat zou in strijd zijn met de wet Markt en Overheid. Commerciële bedrijven zorgen voor dit afval, maar die doen niet of nauwelijks aan afvalscheiding, zo zegt de gemeente. Het college wil nu dat de raad toestemming geeft om hiervoor een uitzondering te maken, zodat de gemeente dit afval alsnog gescheiden kan ophalen.

Uitbreiding Milieupark

Assen wil verder twee ton steken in uitbreiding van het Milieupark aan de Van Doornestraat. Dat is nu te klein om alle afvalstromen goed te kunnen scheiden. Ook komt er onderzoek naar mogelijkheden om alternatieve energie te halen uit biomassa. Dan gaat het om hergebruik van bermmaaisel, mest, bladeren en gft- en snoeiafval.

De nieuwe afvalmaatregelen in Assen komen voort uit de Uitvoeringsagenda Huishoudelijk Afval 2021-2025, die het college heeft vastgesteld. Doel is dat afval zoveel mogelijk hergebruikt wordt.