Facebook verwijdert Steungroep Boeren & Burgers van Jan Huzen

Hij en zijn medebeheerders voelen zich teleurgesteld en terneergeslagen. "Het is wel schokkend voor de vrijheid van meningsuiting. Wat je van de inhoud vindt staat er los van. Je moet het wel kunnen zeggen."

Volgens Facebook overtrad de groep de richtlijnen van het platform. Het zou racistisch zijn. De groep was al langere tijd onderdeel van discussie. Veel mensen riepen op tot een boycot. "Een paar maanden geleden hadden we een aanvaring met de politievakbond. Toen is het wel door mij heen geschoten dat dit had kunnen gebeuren", vertelt de 49-jarige Huzen.

Rapporteren

Eerdere aanvaringen met politie, recherche en de Black Lives Matter-beweging hadden Huzen juist voorzichtiger gemaakt. "We hielden de groep met een paar man bij", vervolgt hij. "Er zaten 165.000 leden in. Je kunt niet voorkomen dat een paar van hen gekke opmerkingen maken. Die probeerden we dan altijd zo snel mogelijk te verwijderen, maar je kunt het niet voor zijn. Daarom zal je altijd iets vinden, als je blijft zoeken."

Toch bleven mensen elkaar oproepen om de groep aan te melden bij Facebook. "Vooral de Black Lives Matter-groepen waren er wel druk mee", vervolgt Huzen. "Zij vroegen hun leden openlijk om ons te rapporteren. Daarnaast was de politie ons ook wel zat. Toen ik opriep om naar het Boerenprotest in Groningen te gaan, kwamen er opeens veel meer mensen opdagen. Toen zeiden ze dat ze door mij extra kosten hadden gemaakt, maar die vrijheid moet ik toch nog wel hebben? Ik wil ook geen soft persoon uithangen."

De veel bezochte Facebook-groep Steungroep Boeren & Burgers bestaat niet meer (Rechten: Facebook)

Corona-kritiek

De laatste maanden werd de pagina steeds vaker een plek voor het coronadebat. Een virusontkenner wil Huzen zichzelf niet noemen. "Het is allemaal heel erg", stelt hij. "Maar ik zet wel mijn vraagtekens bij de aanpak en met mij nog veel mensen. Geen één van hen ontkent dat het virus bestaat, maar wat mij betreft mogen de maatregelen wel wat soepeler. Er gaan nauwelijks mensen aan dood."

Ondernemers

Huzen, ondernemer in de bouw van omheiningen en afrasteringen, maakt zich zorgen om zijn collega-ondernemers. "Stel je hebt een horeca- of kermisbedrijf en je gaat straks naar de bank voor een financiering. Zie dan nog maar eens een lening te krijgen, nu ze weten wat voor impact een virus kan hebben. Ik kan me namelijk niet voorstellen dat de regering ook bij komende virussen alles blijft dekken."

Daarom schreef hij vanmorgen een open brief aan premier Mark Rutte. "Facebook manifesteert zich op de Nederlandse markt, dan moeten ze zich ook aan de Nederlandse wet houden. Op onze groep deed niemand iets in strijd met de wet dus mag het niet verwijderd worden. Nu zijn er 125.000 mensen afgepoeierd. Hun stem is ontnomen."

'Nieuwe' hobby

Hij legt zich er voorlopig bij neer. "Wat moet ik dan?", vraagt Huzen zich hardop af. "Een rechtszaak beginnen tegen Facebook? Echt niet. Ik heb werk genoeg. Daarnaast scheelt me het ook een hoop werk. Ik was menig zondag kwijt aan het regelen van dingen voor de groep."

Een nieuwe invulling van zijn vrije tijd heeft Huzen al gevonden. Hoewel, nieuw? De verdwijning van Willeke Dost houdt hem nog veel bezig. "Ik wil weer bezig met de zaak-Koekange. Ik heb daar nog een nieuwe locatie die ik wil onderzoeken. Daar moet ik nodig mee aan de gang."

