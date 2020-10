Middelste bonte specht gaat als een speer in Drenthe

De grote bonte specht is veruit de meest algemene soort met zo'n honderdduizend broedparen in het land, gevolgd door de kleine bonte specht met een kleine zevenduizend broedparen. De middelste bonte specht sluit het rijtje met een kleine duizend broedparen.

Opmars

De middelste bonte specht broedde een aantal jaar geleden op vijf locaties in Drenthe. Dit jaar zijn er wel dertig broedpaartjes geteld verspreid over meerdere locaties in de provincie. "Sinds 2010 knallen ze omhoog", aldus Bert Dijkstra van de Werkgroep Avifauna Drenthe. Samen met collega Arend van Dijk verzamelt hij de gegevens van zeldzame vogels in Drenthe.

Vanuit het zuiden zijn de vogels de provincie binnengetrokken en inmiddels zitten ze ook in noordelijker delen zoals het Norgerholt. Ze houden van oude loofbossen en hebben zich in verschillende Drentse bossen op leeftijd gesetteld. Zo ook in het Asserbos waar dit jaar maar liefst vier paartjes zaten.

Een van de mannetjes wist Dijkstra op beeld vast te leggen. "In het voorjaar zijn ze luidruchtig en bijna niet te missen. De mannetjes riepen flink tegen elkaar op. Zo kwam ik deze ook op het spoor. Op zo'n tien meter van het pad zat hij zijn nestgat te hakken."

Winterrust

Inmiddels zijn de spechten in rust. Ze verlaten de provincie niet en brengen de winter door bij het broedgebied. In het voorjaar begint het feest opnieuw en neemt de kans toe dat je een druk hakkende middelste bonte specht ziet. Ze maken nieuwe nestgaten maar gebruiken ook bestaande holen. Dus als het ze dit jaar goed bevallen is in het Asserbos laten ze komend voorjaar wellicht weer flink van zich horen.

Duidelijk herkenbaar

Op het eerste gezicht lijken de bonte spechten erg op elkaar. Maar een beetje oog voor detail levert al genoeg aanknopingspunten om de broers uit elkaar te houden. "De middelste bonte specht is vooral herkenbaar aan het rood-roze buikje en de witte kop met een mooi, rood petje", aldus Dijkstra. "Beide andere bonte spechten hebben meer zwart op de kop."

Qua grootte doen de vogels hun naam eer aan. De grote bonte specht is de grootste van het stel met een lengte van 23 tot 26 centimeter. De middelste bonte specht is iets kleiner met zijn 22 tot 24 centimeter lengte en de kleine bonte specht is niet groter dan een mus met een lengte van 14 tot 16 centimeter.

Gunstige omstandigheden

De toename van het aantal middelste bonte spechten heeft te maken met het ouder worden van de Drentse bossen. Om deze broedvogel te behouden moeten we dan ook vooral niets doen aldus Dijkstra. "Laat het bos lekker op zijn eigen manier oud worden maar grijp niet teveel in. Hoe meer dode bomen, hoe meer voedsel er voor de specht te vinden is."

