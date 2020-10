Gemeente Meppel onderzoekt ook eigen rol in Tweede Wereldoorlog

De gemeente Meppel laat binnenkort een onderzoek uitvoeren naar de rol van de gemeente in de Tweede Wereldoorlog. Aanleiding is de nieuwe digitale kaart van het programma Pointer van KRO-NCRV waarin de roof van Joods Vastgoed aan het licht kwam.

Initiatief voor het onderzoek komt vanuit de D66-fractie van de gemeente Meppel. In het traject staat de houding van de gemeente ten opzichte van Joodse huiseigenaren centraal. De fractie vond het opmerkelijk dat andere gemeenten zoals Assen en Zwolle al wel zo'n onderzoek laten uitvoeren, maar dat het daar binnen de gemeente Meppel niet over ging.

Louche ondernemers

"In de tweede wereldoorlog zijn er ook in Meppel veel Joodse huizen `verkocht`. Meestal voor een vriendenprijsje", stelt fractievoorzitter Jeannet Bos vanavond bij de gemeenteraad. "In de administratie van deze woninghandel staat gedetailleerd beschreven hoe meer dan 7000 panden in handen kwamen van meestal louche ondernemers en vastgoedhandelaren."

Burgemeester Richard Korteland van de gemeente geeft de fractie gelijk en zegt toe het onderzoek te laten uitvoeren samen met de gemeente Steenwijkerland. "Het is een gedachte die mij al eerder door het hoofd ging", vertelt de burgemeester. "We zouden hier toch iets mee moeten gaan doen. Het is een delicate kwestie waarin wij als gemeente een verantwoordelijkheid hadden, hebben en hebben te nemen.

Meewerken

Bos is positief over de toezegging: "In Meppel is veel aandacht voor Joods erfgoed. Ook de regionale verenigingen van stolpersteine zijn zo goed als hier begonnen. Je kunt hier niet anders dan hieraan meewerken."

Het onderzoek zal niet direct plaatsvinden. Later dit volgt jaar meer informatie. Volgens de burgemeester heeft dat te maken met 'mensen en handjes' die beschikbaar zijn. Hierin wordt overigens ook de rol van de voormalige gemeente Nijeveen meegenomen, die sinds 1998 onderdeel uitmaakt van de gemeente Meppel.