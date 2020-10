Vernieuwing CKC Het Stroomdal: een grotere school met kinderopvang

Het Stroomdal is één van de zeven scholen die een verbouwing ondergaat naar aanleiding van het accommodatieplan waarvoor de gemeenteraad van Tynaarlo afgelopen dinsdag een akkoord gaf.

Het oude schoolgebouw stamt uit de jaren zeventig, vertelt directrice Hilleke Postma. "En nu hebben we de kans om alles te herzien en vanuit nieuwe onderwijsplannen naar het gebouw te kijken. Het is dus een heel mooie kans om alles opnieuw neer te zetten." Het is de bedoeling dat de school de komende veertig jaar vooruit kan na de verbouwing.

Een deel van het geraamte van de school staat nog overeind. Hier is voor gekozen omdat de leiding van de school de ruimte wilde behouden, maar ook heeft gekeken naar de duurzaamheid van het pand. Toch worden de lokalen iets groter en komt er straks een kinderopvang bij de school. Dat is nu niet het geval.

'Prachtig plan'

"We hebben hebben een prachtig plan gemaakt met de ouders, onze leerlingen en leerkrachten", legt Postma uit. "We hebben gekeken naar wat er nodig is om een dag op school en op de kinderopvang door te brengen. Daar zijn een aantal plannen uitgekomen. Als je straks binnenkomt heb je een bibliotheek. Elk klaslokaal krijgt een eigen terras, dus elke ruimte heeft straks een eigen deur naar buiten. Dat vinden we heel belangrijk omdat we willen dat onze leerlingen lekker in beweging kunnen blijven door de dag heen. We kunnen leeractiviteiten dus ook heel makkelijk naar buiten verplaatsen."

De bedoeling is dat de leerlingen pas na de zomervakantie weer naar de vernieuwde school kunnen. Tot die tijd krijgen zij les in het gebouw van het Harens Lyceum.

Tijdelijke locatie

Annemette uit groep acht krijgt helaas geen les meer op de vernieuwde school, maar dat zij nu op het Harens Lyceum les krijgt, vindt ze helemaal niet erg. "Ik vind de klaslokalen leuk en dat we een trap hebben naar boven, dat hadden we bij de andere school niet. In het lokaal waar we nu les hebben zit een deur waar je zelf door naar buiten kunt lopen."

"Wij voelden ons hier direct thuis", zegt de directrice. "We gaan gewoon verder. Hier is Het Stroomdal ook Het Stroomdal. Voor ouders en kinderen is het natuurlijk even wennen dat we niet in onze eigen wijk zitten. Ze moeten iets meer afstand afleggen. Maar ook dat loopt prima. Mensen weten dat het voor een goed doel is."

In tegenstelling tot Annemette, zullen Zeynab (groep 6) en Pelle (groep 4) wel les krijgen in het nieuwe gebouw. "Dat vind ik leuk. De school wordt groter", meent Pelle. Ook Zeynab heeft er erg veel zin in. Ze weet al precies hoe het eruit gaat zien: "Bij de ingang komt de bieb. En we hebben een kapstok waar je je jas op kunt hangen en je tas onder kunt neerleggen."

30 miljoen voor accommodaties in Zuidlaren

In totaal worden zeven scholen in Zuidlaren vernieuwd als onderdeel van het accommodatieplan van de gemeente Tynaarlo. Ook een aantal sporthallen en een sportpark worden aangepakt. Met het toekomstbestendig maken van deze accommodaties gaat in totaal 30 miljoen euro gemoeid. Hoewel de gemeenteraad van Tynaarlo pas afgelopen dinsdag een akkoord gaf op het plan van het college van burgemeester en wethouders, is de nieuwbouw van CKC Het Stroomdal al eerder van start gegaan.

Volgens de woordvoerder waren de plannen al aanbesteed en bovendien was het ook niet heel spannend of de raad met het plan van het college akkoord ging. In 2017 werd er namelijk al eerder over deze verbouwingsplannen in Zuidlaren gesproken binnen de gemeenteraad. Het Harens Lyceum zou zich op sportpark Wenakkers vestigen, maar dit ging niet door vanwege een daling van het aantal leerlingen. Het Harens Lyceum in Zuidlaren heeft uiteindelijk het afgelopen jaar de deuren moeten sluiten.

Alleen een deel van het geraamte van de oude lokalen van Het Stroomdal staat nog overeind. (Rechten: RTV Drenthe/Jasmijn Wijnbergen)

