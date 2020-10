Laatste stemweek voor Dorpshuis van het Jaar-verkiezing

De zes genomineerden zijn: Buurthuis het Oor in Hoogeveen, Ons Dorpshuis in Wilhelminaoord, Dorpshuis d'Anloop in Schipborg, Dorpshuis de Heugte in Nieuw-Balinge, Dorpshuis de Trefkoel in Gasselte en Wijkcentrum de Schulp in Assen. Elk dorpshuis is de afgelopen weken te zien geweest in een uitzending van RTV Drenthe.

2025

Het thema van de verkiezing is dit jaar 'wat voor dorpshuis willen we zijn in 2025?'. Aanleiding hiervoor is een brochure van de Landelijke Vereniging van Kleine Kernen (LVKK). Hierin staan bijvoorbeeld verschillende types dorpshuizen, met daarbij tips om te verbeteren. En dat is dan ook waar de dorpshuizen tijdens de verkiezing mee aan de slag zijn gegaan.

De dorpshuizen hebben een plan gemaakt waarin duidelijk wordt waar zij in de toekomst willen staan. Het BOKD ondersteunt de dorpshuizen, eventueel in samenwerking met andere organisaties, bij het realiseren van de plannen.

Geldprijs

Met de verkiezing kunnen dorpshuizen een geldprijs winnen. Als de genomineerde dorpshuizen een van te voren bedacht tussendoel halen, krijgen ze sowieso duizend euro. De nummer één van de verkiezing krijgt nog eens 1.500 euro extra.

De winnaar van de Dorpshuis van het Jaar-verkiezing wordt bekendgemaakt op dinsdagavond 10 november. Wie wil stemmen op zijn favoriete dorpshuis, kan dat tot en met komende donderdag doen via deze website.