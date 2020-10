Assen in kopgroep in percentage jongeren in jeugdzorg

In Drenthe maken jongeren in de gemeente Assen relatief het vaakst gebruik van jeugdzorg. Dat blijkt uit cijfers van het CBS over de eerste zes maanden van dit jaar.

Bijna 12 procent van de jongeren in Assen maakt gebruik van jeugdzorg. Assen is daarmee één van de koplopers van Nederland. Toch is het percentage jongeren in de jeugdzorg in Assen gedaald.

Landelijke daling

Bij alle Drentse gemeenten is een daling van jongeren in de jeugdzorg te zien. In Emmen komt het percentage niet boven de 10 procent uit, terwijl dat vorig jaar nog bijna 14 procent was.

In heel Nederland kregen 356 duizend jongeren tot 23 jaar jeugdzorg. Dat is een daling van 6 procent ten opzichte van 2019. In de jaren 2015-2019 was een stijging van de cijfers te zien. Het CBS ziet een daling in zowel het aantal gestarte jeugdzorgtrajecten als het aantal beëindigde jeugdzorgtrajecten.

Bekijk hieronder het percentage in jouw gemeente.

Uit de cijfers blijkt dat er veel regionale verschillen zijn. Waar in Assen bijna 12 procent van de jongeren jeugdzorg krijgt ligt dat percentage in Staphorst net boven de 4 procent. Landelijk blijken vooral jongeren in Limburg en het noordoosten van Nederland te maken hebben met jeugdzorg.

Onder jeugdzorg valt jeugdhulp, jeugdbescherming en jeugdreclassering. Jeugdzorg is bedoeld voor jongeren tot 18 jaar, maar kan in sommige gevallen doorlopen tot 23 jaar. Volgens het CBS zijn er regionale verschillen vanwege sociale en economische omstandigheden, maar ook beleidskeuzen die gemeenten hebben gemaakt bij de inrichting van de jeugdzorg.

