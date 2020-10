De Hunze meandert weer bij de Flessenhals in Borger: 'Prachtig gezicht'

Het dal van de Hunze strekt zich in onze provincie uit over een lengte van 35 kilometer langs de voet van de Hondsrug. De Flessenhals is nu aan de beurt. Pakweg tussen de N34 en de voetbalvelden aan de oostkant van Borger.

'Zoveel mogelijk als vroeger'

"We staan nu langs de Eeserstraat", zegt projectleider Teddy Bezuijen van stichting Het Drentse Landschap. "Hier is een gekanaliseerd stukje beek gedempt, daarvoor is een stuk beek open gegraven. Dat doen we zoveel mogelijk zoals 'ie vroeger ook gelopen heeft. Een prachtig gezicht."

In de twintigste eeuw werd het Hunzedal namelijk ingericht vanuit agrarisch oogpunt met een rechtgetrokken beek. Sinds 1995 worden er allerlei natuurontwikkelingsprojecten uitgevoerd in het stroomgebied van de Hunze.

"Zoals hier, waar ook een stuw is gedempt", vervolgt Bezuijen. "Daarvoor in de plaats is een vistrap gekomen, zodat de vissen straks ook het gebied in kunnen."

Kraanmachinist Marcel Kruidhof van aannemersbedrijf Fuhler opent de vistrap door het zand en de modder weg te graven. "Dat is altijd mooi. We hebben hier weken aan de meander gewerkt. Dan is het wel leuk om het dammetje even door te trekken en dat het water over de vistrap kabbelt."

'Water langer vasthouden'

Even verderop bij de voetbalvelden in Borger is ook een oude meander in ere hersteld. Ook wordt het fietspad aangepakt door de gemeente Borger-Odoorn. Er komt een voedselpad voor vogels en nog een faunapassage zodat ook de dieren die op het droge leven, veilig de Eesterstraat over kunnen.

"Bij de vistrap hoop ik dat een kwelvegetatie terugkomt. Met hooilanden, orchideeën en de dotterbloem. Het wordt wel natuur, want we hebben de sloten gedempt. Dan kunnen we het water langer vasthouden en dat is goed voor de flora en de fauna", zegt beheerder Jantinus Dokter van het Hunzedal.

Geduld en begrip

Alles valt of staat met het verkrijgen van grond in het gehele project, legt Bezuijen uit. "Dat gaat op vrijwillige basis, dus mensen moeten ook afstand van hun grond willen doen. Soms bieden we ze andere grond aan, dat we ze kunnen compenseren. Onze ervaring is wel dat je met geduld en begrip voor elkaars standpunten een heel eind komt. En wij kunnen ook niet alles tegelijk doen, dus de tijd werkt daar in mee. We verwachten wel dat we de opgave kunnen realiseren in de toekomst."

Die opgave is namelijk honderden hectares. In 2027 moet de Hunze in haar oude glorie hersteld zijn. "Ik moet nog een aantal jaren tot mijn pensioen en als dan het hele Hunzedal ingericht is, dan heb ik mijn doel bereikt", concludeert Dokter lachend.