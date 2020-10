Noorden van gas-rotonde naar waterstof-rotonde

Het gaat om investeringen van 9 miljard euro, waarvan het kabinet en de EU een flink deel zullen moeten bijdragen. En er moeten extra windparken op zee worden gebouwd om de waterstof duurzaam op te kunnen wekken.

Mega waterstof-plan

Door de productie en het gebruik van waterstof kan de Nederlandse uitstoot van CO2 fors omlaag. Het plan omvat vijftig waterstofprojecten van veertig bedrijven en de provincies Drenthe en Groningen. Ze presenteren het vandaag aan Tweede Kamerleden. Onder de veertig bedrijven zitten grote energiejongens zoals Engie, Equinor, RWE, Shell en Vattenfall. Maar er zijn ook ook MKB-bedrijven bij zoals Resato in Assen, dat zich onder meer bezig houdt met waterstof-tankstations en het Asser metaalbedrijf Bekaert, dat onderdelen maakt voor verwarmingsketels op waterstof.

De plannen houden in: productie van groene en blauwe waterstof, transport en opslag en verkoop aan gebruikers in heel West-Europa. Als alle techniek en toepassingen in het Noorden zijn doorontwikkeld kunnen andere landen en bedrijven in Europa er ook van profiteren. Daarmee ontstaat voor het Noorden dezelfde positie als nu met productie, transport en handel in aardgas: van gas-rotonde naar waterstof-rotonde, zeg maar.

Gebruik bestaande banen, kennis en infrastructuur

Het Noorden heeft een leidende positie in de Europese gasindustrie. Maar aardgas wordt afgebouwd en is er steeds minder werk in die sector. Zoals bij de Nederlandse Aardolie Maatschappij in Assen waar op korte termijn al 600 banen moeten verdwijnen. Banen, kennis en infrastructuur kunnen behouden blijven en gebruikt worden in de nieuwe waterstof-economie. Het zou om 66.000 bestaande banen gaan op West-Europees niveau. De waterstofeconomie levert in 2030 25.000 nieuwe banen op en in 2050 zelfs 41.000, als alle vijftig projecten worden uitgevoerd. Op Europese schaal zou het zelfs kunnen leiden tot 100.000 banen, maar veel daarvan zullen tijdelijk zijn vanwege aanleg van nieuwe infrastructuur en productiewijzigingen in fabrieken.

Veel duurzamer

"Groene waterstof zal in de toekomst een belangrijk onderdeel zijn van een duurzaam energiegebruik en essentieel voor de vergroening van de industrie en mobiliteit. Groene waterstof als grondstof en brandstof is nodig om de Nederlandse en mondiale klimaatdoelstellingen te halen en tegelijkertijd een verbeterde luchtkwaliteit te bewerkstelligen", zo schrijven de bedrijven en provincies in hun waterstofplan.

Volgens de plannenmakers is terugdringen van 5,5 tot 11 miljoen ton jaarlijkse broeikasgasemissies al in 2030 haalbaar (2,5 tot 5,0 procent van alle Nederlandse uitstoot). Maar dan moet er een forse en snelle toename komen van windenergie op zee: 500 megawatt voor de productiecapaciteit voor groene waterstof in 2025, oplopend naar 3 tot 4 gigawatt in 2030. Uiteindelijk kan het leiden tot een verminderde uitstoot van tussen de 5 en 10 Megaton aan CO2, en daarmee zit ons land in één klap op nog maar 3 tot 6 procent van de uitstoot zoals in 1990.

(verhaal gaat verder onder de afbeelding)

productie handel en transport van waterstof vanuit het noorden (Rechten: Provincie Drenthe)

Handel en transport

Vanuit Noord-Nederland kan deels via bestaande gasinfrastructuur een waterstof-netwerk worden opgezet. Eerst voor Noordwest-Europa tot 2030, en in de tien jaar erna kan het uitgebreid worden tot heel Europa. Ook voor tijdelijke opslag van waterstof is volgens de plannenmakers voldoende ruimte in het Noorden: in lege zoutcavernes (Nedmag) diep in de grond.

De komende jaren moet de waterstofproductie oplopen naar tussen de 5 en 10 Petajoule per jaar. Uiteindelijk moet er in 2030 het noorden 100 Petajoule waterstof geproduceerd en verhandeld worden.

In Drenthe

In Emmen kan GZI-next van de NAM een productie-locatie worden voor waterstof. En de energieslurpende industrie op chemiepark Emmtec dat nu nog in de top tien van Nederlandse aardgasverbruikers staat (110 miljoen kuub aardgas per jaar) kan over op waterstof voor haar energiebehoefte. Denk ook aan waterstof voor als vervanger van aardgas bij het verwarmen van huizen, zoals in de proef waterstofwijk Hoogeveen moet gaan gebeuren.

Landelijk als brandstofleverancier voor de (chemische) industrie in Rotterdam, Zeeland (Sloe), Chemelot in Geleen en het Duitse Ruhr-gebied. Of als brandstof voor treinen, bussen, vrachtwagens en schepen.

Onze opgedane kennis kunnen we later dan weer uitventen in andere delen van Europa, zo denken de plannenmakers.

Miljarden investering

Het kabinet en de EU zullen miljarden mee moeten investeren. En niet over tientallen jaren maar op korte termijn, stellen de veertig bedrijven en beide provincies.

Er staat nu al 850 miljoen euro aan waterstof investeringen op de rol, grotendeels opgebracht door bedrijven en particuliere investeerders. Dat lijk veel maar is een fractie van wat nodig is: in totaal 9 miljard. Waarvan 63 miljoen voor toepassingen van waterstof, 1,8 miljard in infrastructuur en logistiek, en 7,8 miljard euro aan productieprojecten.

De plannenmakers willen in ieder geval een flink deel van het Europese Just Transition Fund (JTF) aan de noordelijke waterstof-economie worden gegeven. In de JTF pot komt 40 miljard te zitten.