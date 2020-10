WZA schiet zorgbonus voor: 'Doet recht aan het geleverde werk'

De 1000 euro netto is voor al het personeel dat tussen 1 maart en 1 september in het WZA heeft gewerkt, en binnen de CAO valt. "Het is een intensief jaar, en het is niet leuk voor het personeel om te moeten wachten op het bedrag. Dat doet geen recht aan al het geleverde werk", zegt Janine Hoekstein van het WZA.

Tweede coronagolf

Het besluit om de bonus eerder uit te keren, heeft niet direct te maken met de huidige tweede coronagolf. "Als die golf er niet was geweest, hadden we ook ons best gedaan om het geld eerder uit te laten betalen", vertelt Hoekstein.

Personeel van het WZA dat boven de salarisschaal 70 zit, krijgt de 1000 euro niet uitgekeerd. Zelfstandigen en uitzendkrachten, zoals schoonmakers en beveiligers, hebben wel recht op de bonus. Zij moeten alleen nog wachten tot in december.

Voor hen moet nog het een en ander worden uitgezocht. Mensen in deze groep kunnen bijvoorbeeld twee banen in de zorgsector hebben. Dan wordt het geld niet twee keer uitgekeerd. "Maar we hopen dat deze groep voor de kerst de 1000 euro op de rekening heeft staan."

Treant wacht af

In tegenstelling tot WZA, heeft de Treant Zorggroep besloten om de bonus niet eerder te betalen aan het personeel. "Het gaat om een enorm bedrag", zegt woordvoerder Lars Wormgoor. "We hebben de 1000 euro wel zo breed mogelijk aangevraagd voor ons personeel."

Treant heeft naast de ziekenhuizen in Emmen, Hoogeveen en Stadskanaal, nog 17 woon- en zorglocaties. Medewerkers voor wie de bonus is aangevraagd, moeten dus nog wachten totdat het verzoek wordt goedgekeurd en wordt uitbetaald door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS).

Eerder besloot het Martini Ziekenhuis in Groningen de zorgbonus al voor te schieten.

