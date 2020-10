Sterftecijfer dit najaar fors hoger

Weken 37, 38 en 39 waren slechte weken voor de provincie. In week 37 stierven 114 mensen, tegenover 86 in dezelfde week vorig jaar. In week 38 en 39 waren dat 123 tegenover 99 en 101 tegenover 81. De doodsoorzaak wordt niet gespecificeerd, de verwachting is wel dat stijging door het coronavirus komt.

In week 40 was het aantal met 118 overlijdens 22 procent hoger dan vorig jaar. In week 41 keerde het getal terug naar 'normale' cijfers, maar dat bleek geen kentering. In week 42 (104/76) was het getal weer veel hoger dan vorig jaar in die week. Deze week zijn er al 95 sterfgevallen genoteerd. Vorig jaar stierven er in deze week 73 Drenten.

Overledenen per week in Drenthe. Rood is 2019, de blauwe lijn volgt dit jaar (Rechten: RTV Drenthe / Local Focus)

Daarmee is Drenthe geen uitzondering op de landelijke trend. In de onderstaande grafiek lijkt de corona-uitbraak in Maart duidelijk te herkennen. In week 14 (30 maart tot 5 april) werden 5084 overlijdens genoteerd. Dat was bijna 2200 meer dan in dezelfde week vorig jaar. Ook landelijk loopt het aantal sterfgevallen de laatste weken weer op.

Overledenen per week in heel Nederland. Rood is 2019, de blauwe lijn volgt dit jaar (Rechten: RTV Drenthe / Local Focus)

