Wel schuldig, geen straf voor diefstal sieraden door hoogbejaarde Stadjers

De handelaar in Nieuw-Buinen deed in oktober 2017 aangifte van diefstal. De Stadjers waren bij hem op bezoek geweest. Zij waren op zoek naar speciale vazen. Die vazen had de handelaar, eveneens een tachtiger, niet in zijn collectie. De mannen vertrokken en de handelaar ontdekte dat hij spullen miste. Een horloge, een zegelring en manchetknopen waren verdwenen. De handelaar belde de politie.

Telefoonnummer

De Nieuw-Buiner kende de Stadjers. Hij had hen eerder al eens ontmoet bij een kringloopwinkel in Groningen. De afspraak met de Groningers was telefonisch gemaakt. Via dat nummer kwamen de agenten bij de Stadjers uit.

De mannen werden op het bureau gehoord. Ondertussen doorzochten agenten hun woning. Daar vonden zij een horloge, ring en manchetknopen die later door de handelaar in Nieuw-Buinen werd herkend.

Op de gang

De Stadjers ontkenden. Aanvankelijk werd de zaak vanwege gebrek aan bewijs geseponeerd. De handelaar startte bij het gerechtshof een klachtprocedure. Het hof oordeelde dat er wel bewijs was voor een vervolging en besliste dat het Openbaar Ministerie (OM) de zaak alsnog moest oppakken.

De Groningers ontkenden bij de rechter dat zij spullen hadden gestolen. De zaak zat hen hoog. Herhaaldelijk vielen zij de rechter in de rede. Het scheelde maar weinig, of de mannen werden de gang opgestuurd.

Sieraden zoek

Deze keer vond de officier van justitie diefstal wel bewezen. Ze vroeg de rechter rekening te houden met alle omstandigheden en de mannen geen straf op te leggen. Daar ging de rechter in mee. De Stadjers kregen na de seponering de sieraden toegestuurd, maar zij brachten dit naar eigen zeggen terug naar het politiebureau. "Omdat het immers niet van ons was", zei de 80-jarige. Waar de goederen nu zijn, bleef onduidelijk.

Niet bij de handelaar. Die diende een schadevergoeding in van 750 euro. De claim was onvoldoende onderbouwd en werd afgewezen. De rechter gaf de officier de opdracht de sieraden op te zoeken en terug te geven aan de handelaar.