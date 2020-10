Ozb-verhoging Tynaarlo hoger dan eerder gemeld

Hoe kan het dat de onroerendezaakbelasting (ozb) van gemeente Tynaarlo met 7 procent verhoogd wordt, in plaats van de eerder gecommuniceerde 5 procent. Volgens de VVD is men volledig op het verkeerde been gezet. Wethouder Hans de Graaf legt uit hoe het zit.

"De OZB wordt ieder jaar trendmatig verhoogd met twee procent", vertelt de wethouder. "Dit doen we zodat dat onze ozb-inkomsten meegroeien met de prijsontwikkelingen in de markt. Daar bovenop hebben B en W in de begroting van 2021 een extra verhoging voorgesteld van vijf procent. In totaal willen we onze OZB-inkomsten dus met zeven procent verhogen."

In de raadsvergadering afgelopen dinsdag noemde Gezinus Pieters van de VVD het onduidelijk en een onaangename verrassing. De partij merkte de verhoging op toen de leden de begroting van de gemeente aan het doornemen waren. "Er is verkeerde informatie verstrekt!", aldus de VVD'er. Wethouder De Graaf erkent dat de communicatie naar buiten verkeerd is gegaan.

'Complexe rekenmethode'

Volgens de wethouder zit er een complexe rekenmethode achter de ozb-verhoging. "Plat gezegd willen we als gemeente een bepaald bedrag aan ozb-inkomsten binnen krijgen. In 2021 moet dat 7 procent meer zijn dan afgelopen jaar. Dat betekent echter niet dat de kosten voor eigenaren ook met 7 procent stijgen. Als bijvoorbeeld het aantal bedrijfspanden of woningeigenaren in onze gemeente groeit, betekent dat automatisch ook meer inkomsten. Dat soort ontwikkelingen nemen we ook mee in onze berekening, waardoor de feitelijke stijging het komende jaar iets lager uit zal vallen."

Een inwoner of ondernemer merkt de verhoging in de portemonnee. Wat een inwoner of ondernemer meer moet betalen, is afhankelijk van de waarde van een woning of bedrijfspand. Een woningbezitter met een gemiddelde WOZ-waarde van 288.000 euro dit jaar, betaalt in 2020 292 euro. In 2021 komt daar zo'n elf euro bovenop.

Volgens de gemeente Tynaarlo is het voor ondernemers lastiger uit om het verhoogde bedrag uit te rekenen. De stijging wordt namelijk mede bepaald op basis van de waarde van een bedrijfspand en of een ondernemer eigenaar is of alleen gebruiker. Wel is te zeggen dat ze volgend jaar gemiddeld tussen de 4 en 6 procent meer gaat betalen.

De gemeenteraad bespreekt de begroting aankomende dinsdag.

