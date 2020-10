136 nieuwe coronabesmettingen, 1 dode in Drenthe

In Drenthe zijn sinds gisteren 136 nieuwe coronabesmettingen gemeld. Eén Drent is overleden aan de gevolgen van corona, blijkt uit cijfers van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).

Het gaat om een inwoner van de gemeente Borger-Odoorn. Vier Drenten zijn sinds gisteren opgenomen in het ziekenhuis: twee Emmenaren en twee Hoogeveners.

Emmen

In de gemeente Emmen zijn met 33 positieve testen de meeste besmettingen in Drenthe vastgesteld. Assen komt daarna met twintig besmettingen, Midden-Drenthe staat op drie met achttien nieuwe besmettingen, één meer dan Hoogeveen. Waarschijnlijk zijn de cijfers hoger. Niet iedereen die besmet is (geweest) wordt getest.

Covid-patiënten

Uit cijfers van het Acute Zorgnetwerk Noord-Nederland blijkt dat 29 coronapatiënten in Drentse ziekenhuizen liggen. Elf van hen liggen op de intensive care (IC). Het aantal patiënten in Drentse ziekenhuizen is daarmee met drie gedaald sinds de laatste update 28 oktober.

Het aantal coronapatiënten van buiten de regio in het Noorden is wel gestegen. Het gaat in totaal om 87 mensen, vijftien meer dan woensdag.

Aantal meldingen, ziekenhuisopnames en overledenen als gevolg van het coronavirus (bron: RIVM, 30-10-20)

Gemeente Besmettingen Ziekenhuisopnames Overlijdens Aa en Hunze 215 (+4) 1 1 Assen 637 (+20) 14 3 Borger-Odoorn 261 (+6) 8 7 (+1) Coevorden 330 (+10) 18 2 Emmen 1441 (+33) 49 (+2) 23 Hoogeveen 607 (+17) 29 (+2) 12 Meppel 290 (+ 8) 11 5 Midden-Drenthe 210 (+18) 6 0 Noordenveld 249 (+2) 6 14 Tynaarlo 287 (+8) 11 1 Westerveld 118 (+5) 9 4 De Wolden 241 (+5) 16 5 Woonplaats onbekend 10 0 0

Landelijk

Het RIVM meldt dat in Nederland 11.141 nieuwe besmettingen zijn geregistreerd. Het is voor het eerst dat er meer dan 11.000 nieuwe besmettingen op één dag zijn vastgesteld. Dat het aantal nieuwe coronagevallen snel toeneemt, komt voor een deel door vertraagde meldingen na de storing van woensdag. Die positieve tests zijn afgelopen etmaal alsnog geregistreerd.

Bovendien voeren de GGD'en meer testen uit, die bovendien sneller worden verwerkt, waardoor meer coronabesmettingen aan het licht komen, aldus het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).

