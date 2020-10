COA verplaatst 39 mensen naar corona-hotel in Haren

Het is niet mogelijk om alle besmette en mogelijk besmette mensen in het AZC in Assen in quarantaine te plaatsen. "In principe proberen we het zoveel mogelijk op de locatie zelf op te lossen maar daar heb je wel speelruimte voor nodig", reageert voorlichter Jacqueline Engbers. "Die is er nu niet door de drukte. De centra zitten vol."

Speelruimte

Die speelruimte is er nu niet. Momenteel zijn 950 van de 1000 bedden bezet. "De centra zitten vol", vervolgt Engbers. Om de veiligheid van de andere bewoners te waarborgen wordt nu uitgeweken naar de locatie in Haren. Daar stond het voormalig Nescio-hotel leeg na een faillissement. "Het COA kijkt uit naar meer van zulke opties", vertelt Engbers.

De bewoners van het hotel mogen het hotel niet verlaten.

Kwetsbaren

In totaal zijn er nu 48 inwoners van het AZC positief getest op corona. Dat zijn er al dertien meer dan begin deze week. Er wordt momenteel veel getest op het virus. "Er is net weer een testronde gedaan onder de kwetsbaren", zegt Engbers. "Daarnaast wordt er ook getest als mensen zich melden met klachten. Op dit moment is er voldoende testcapaciteit."

In Assen is het voor de asielzoekers niet altijd makkelijk om afstand van elkaar te houden. In veel gevallen wordt sanitair en keuken gedeeld met een grote groep mensen. "Het ene deel van het AZC is ruimer opgezet dan het andere", vervolgt Engbers. "Die zitten het eerste vol."

Hoogeveen en Zweeloo

Naast de besmette gevallen in Assen waren er ook inwoners van het AZC in Hoogeveen en Zweeloo positief getest. Zij worden niet overgeplaatst naar Haren, maar blijven op locatie in quarantaine.

