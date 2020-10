Speeltuinen De Wolden verouderd en gevaarlijk, gemeente grijpt in

Uit een onderzoek van een extern bureau bleek dat veel toestellen verouderd zijn. Bijna de helft van de klimtoestellen, schommels en glijbanen moeten voor 2023 vervangen worden. Als speeltoestellen niet veilig zijn of als het onderhoud stopt, heft de gemeente de speeltuin op. "Je moet er niet aan denken dat er wat gebeurt", zegt wethouder Hilda Mulder (VVD).

Privatisering

In 2008 werd begonnen met het overdragen van het beheer en onderhoud van de speeltoestellen aan particuliere organisaties, meestal speeltuinverenigingen. De Wolden wilde geen geld meer uittrekken voor beheer en onderhoud, wel werd er geld beschikbaar gesteld in de vorm van cofinanciering voor renovatie en nieuwe initiatieven, maar het initiatief moet vanuit het dorp zelf komen.

"We werken nu tien jaar met de speeltuinverenigingen samen, dat gaat heel goed", zegt wethouder Mulder. "Maar je ziet wel dat de eisen voor speeltoestellen steeds zwaarder worden, de verenigingen kwamen niet meer goed uit", doelt ze op de hoge kosten van renovatie en vernieuwing.

Om te zorgen dat de vrijwilligers niet het enthousiasme verliezen, komt de gemeente nu met geld over de brug. Al blijf cofinanciering het belangrijkst, want er is meer geld nodig. "Maar we zitten met een krappe begroting", stelt Mulder. De gemeenteraad besluit vanavond of er jaarlijks 67.500 euro beschikbaar komt voor vervanging van speeltoestellen en ondersteuning van verenigingen.

Drogteropslagen

Achter het dorpshuis in Drogteropslagen is zo'n speeltuin te vinden die dringend toe is aan vervanging. De elf speeltoestellen worden nog regelmatig door kinderen gebruikt. "Het is van essentieel belang voor de leefbaarheid in kernen zoals deze", zegt Hans Boessenkool, voorzitter Streekbelang Drogteropslagen. Hij zet zich al jaren in voor het dorp. "De toestellen die hier staan zijn al meer dan twintig jaar oud. Je ziet bijvoorbeeld houtrot en het zijn niet de schoonste toestellen meer."

Met het geld dat beschikbaar wordt gesteld door de gemeente, kunnen Boessenkool en zijn vrijwilligers aan de slag. "Een groot deel van het onderhoud doen wij zelf. Toch zal dit geld niet genoeg zijn en zullen we zelf moeten aankloppen bij verschillende fondsen om extra geld binnen te harken. Het is namelijk niet zo dat we alle toestellen gaan onderhouden, er moeten ook nieuwe toestellen komen."

Omdat bijna de helft van de klimtoestellen, schommels en glijbanen voor 2023 vervangen moeten worden, staat de gemeente voor een flinke opgave. "Dat zal inderdaad een uitdaging worden", zegt Mulder. "Maar met de bijna zeventig duizend euro komen we aardig in de buurt om dat doel te halen."

400 speeltoestellen De Wolden telt in totaal 16 speeltuinverenigingen die bij elkaar 69 speellocaties onderhouden. In totaal staan er in ruim 400 speeltoestellen in, waarvan dus de helft binnen twee jaar vervangen moet worden.

Nieuwe vormen

Het geld komt er niet alleen voor speeltoestellen, ook de niet-zichtbare aspecten krijgen aandacht, zoals het verbeteren van communicatie tussen gemeente en speeltuinvereniging. "Dan gaat het om zaken als sneller boutjes en schroefjes krijgen", legt Mulder uit. Daarnaast wordt gekeken naar nieuwe vormen van beheer. "Je ziet steeds vaker dat een school zegt dat speeltoestellen op het plein ook buiten schooltijd worden gebruikt. Daar kan samenwerking in worden gezocht met een speeltuinvereniging."

Mulder kan nog niet uitsluiten dat er, onder andere door meer gebruik te maken van schoolpleinen, speeltuinen gaan verdwijnen. Onduidelijk is nog wat er gaat gebeuren met de belevingspaden, speelbossen en de voorzieningen op de schoolpleinen.