Atlete Jorinde van Klinken verhuist naar het zonnige Arizona

"De universiteiten uit Amerika zoeken me al een aantal jaren op op Facebook en kampioenschappen. Ze vragen dan of ik zin heb om naar Amerika te komen. Ik dacht altijd van niet. Want ik heb het hier goed en ik zat nog volle bak in m'n studie (Liberal Arts and Sciences) die ik leuk vond", vertelt Van Klinken. "Maar m'n studie ging sneller dan verwacht. Ik heb m'n bachelor gehaald en op het WK in Doha ben ik vorig jaar in contact gekomen met een coach waardoor ik toch een nieuwe studie ben gaan zoeken in het buitenland."

'Ik kan heel slecht tegen de kou'

De Arizona State University staat in Tempe onder de rook van Phoenix waar het bijna altijd mooi weer is. "Het klinkt heel dom maar ik kan gewoon heel slecht tegen de kou", lacht Van Klinken. "Ik merk gewoon als wij op trainingsstage gaan naar Zuid-Afrika dan stoot ik daar tien keer beter dan hier op de training. Ik denk gewoon dat ik daar veel betere winters kan draaien en dat gaat me, denk ik, écht verder brengen in m'n carrière."

Artikel gaat verder onder de video

Coach Brian Blutreigh

In haar zoektocht naar een universiteit was haar sportcarrière leidend. Ze struinde zelf verschillende universiteiten af om daar met coaches te praten. Ze kwam uiteindelijk uit bij Brian Blutreigh. Hij stond zelf in 1992 op de Spelen van Barcelona als discuswerper en was daarna coach op verschillende universiteiten. Het was de bedoeling dat Van Klinken na de Olympische Spelen van Tokio naar Amerika zou verhuizen. Maar in verband met corona zijn die met een jaar uitgesteld.

"Om een paar maanden voor de Spelen over te stappen naar een nieuwe trainer is zeker wel gek. Maar ik denk dat ik wel op zo'n punt in m'n carrière zit dat ik mezelf goed genoeg ken en dat ik genoeg weet van het werpen, dat ik daar ook eigenwijs in kan zijn soms", analyseert de Asser atlete zelfverzekerd. De vraag is wel of een Amerikaanse coach open staat voor een eigenwijs meisje van twintig uit Nederland. "Ik denk het niet per se, dus ik denk dat we het allebei zwaar gaan krijgen", lacht ze. "Maar we hebben het zelfde doel voor ogen en als we duidelijk communiceren moet het goed komen."

Kracht en techniek

Van Klinken werd Europees kampioene kogelstoten onder twintig jaar en maakte vorig jaar, op haar negentiende, al haar debuut op het Wereldkampioenschap atletiek voor senioren bij het discuswerpen. Maar omdat ze nog zo jong is, zit er qua training nog veel rek in. "Ik zit eigenlijk nog in de basis van techniek en kracht. Met kracht doe ik nog weinig specifieke oefeningen en ook nog geen hele lange sessies. En wat techniek betreft hoop ik dat ik daar in mijn draaitechniek bij het kogelstoten nog stappen kan maken."

De 20-jairge werpster stapte vorig seizoen bij het kogelstoten over van de aanglijtechniek naar de draaitechniek. Iets waar ze in Amerika mee voorop lopen. "Het lijkt meer op de techniek die je bij het discuswerpen gebruikt. Dus als je kogel en discus wil combineren, zoals ik, is dat makkelijker", verklaart Van Klinken.

Van Klinken woonde drie jaar lang in Arnhem waar ze onder Gert Damkat op Papendal trainde. Sinds de coronapandemie woont ze weer bij haar ouders in Assen en traint ze, net als vroeger, bij Groningen Atletiek. In augustus is ze in Nederland al online begonnen met haar studie Global Management. Na afloop van de avondtraining moet ze dan ook snel naar huis. "Om acht uur begint m'n online-les."

Corona

Een ticket naar Amerika moet ze nog boeken. Het zal eind december of januari worden. Corona zorgt er wel voor dat ze niet helemaal onbevangen aan haar avontuur kan beginnen. "Alles is daar met mondkapjes, ik kan niet met m'n klasgenoten allemaal leuke dingen gaan doen en ook niet zomaar naar m'n lessen toe. Dus dat voel je ook meer, dat ik hier alles achter laat. Maar ik denk als ik daar eenmaal ben dat ik daar helemaal m'n plekje ga vinden en dat het hartstikke leuk wordt", besluit Van Klinken.