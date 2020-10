Vuurwerkhandelaren: 'Mensen zijn echt toe aan een lichtpuntje'

De kluizen zijn gecheckt, de certificaten zijn in orde en winkels zijn weer extra veilig gemaakt en dus staat niets de vuurwerkhandelaren in de weg om vuurwerk te verkopen. Behalve dan een mogelijk vuurwerkverbod. En de discussie daarover wordt ook in coronatijd gevoerd.

'Zorg overspoeld'

Als het aan GroenLinks partijleider Jesse Klaver en Esther Ouwehand van de PvdD ligt moet het kabinet dit jaar een tijdelijk vuurwerkverbod instellen, daarover schreef NU.nl. Volgens de politici is het niet slim om de zorg tijdens de coronacrisis nog verder te belasten met vuurwerkslachtoffers.

Verschillende vuurwerkhandelaren in Drenthe volgen de discussie op de voet. Ze vinden allemaal dat het kabinet het nu niet meer kan maken om nog een tijdelijk vuurwerkverbod in te stellen. "Als ze nu nog zeggen dat het niet door kan gaan, dan kun je de boel voor altijd wel opdoeken", zegt Harry Metselaar van Metselaar Fireworks Hollandscheveld.

Volgens Metselaar zijn er veel importeurs van vuurwerk die door zo'n vuurwerkverbod omvallen: "Veel van die importeurs hebben de kluizen al ramvol liggen." Ook benadrukt hij dat de importeurs het al moeilijk hebben omdat sinds dit jaar onder andere knalvuurwerk en vuurpijlen verboden zijn. "Daardoor moeten ook al veel restanten van vorig jaar terug."

GroenLinks-leider Klaver vindt wel dat ondernemers die al voorraden hebben ingekocht moeten worden gecompenseerd. Volgens hem en Ouwehand van de PvdD moet het kabinet daarom de vuurwerkvoorraden opkopen als het vuurwerkverbod er komt.

Burgemeester Marco Out reageerde in de Telegraaf op de vuurwerkdiscussie:

Lichtpuntje

Ook Aaldert Kuipers van Wigchers Vuurwerk in Schoonoord is klaar voor de laatste drie dagen van december waarop vuurwerk verkocht mag worden. "Maar goed, we moeten ook aankomende week afwachten", vertelt hij nuchter. "Als de handel niet door mag gaan, dan is er natuurlijk geen vuurwerk."

Hij verwacht dat als de verkoop van het vuurwerk dit jaar doorgaat, dat het wel eens een heel goed jaar kan worden. "Je merkt gewoon dat iedereen juist op zoek is naar een lichtpunt in deze tijd", zegt Kuipers doelend op de coronacrisis waardoor veel evenementen en feesten niet doorgaan.

"En als het niet in Nederland mag, dan halen de jongeren het wel in Duitsland", voegt Bernard de Jonge van De Jonge Tweewielers uit Noordscheschut daar aan toe. "Als je hier het vuurwerk gaat verbieden, dan steek je eigenlijk gewoon de kop in het zand", vindt hij. De ondernemer is naar eigen zeggen 'vol gas' bezig om straks veilig vuurwerk te kunnen verkopen.

Toch heeft hij een voorgevoel dat het kabinet de hele maand december het land op slot doet. "Maar ergens denk ik: dat kan helemaal niet. Kijk dan hoeveel economische schade dat gaat veroorzaken", reageert de vuurwerkverkoper. "Maar stel, we gaan in december wel op slot. Wat dan? Gaan we dan opeens in januari wel allemaal weer skiën op vakantie?"

Veilig

Vuurwerkhandelaren zeggen er alles aan te doen om de verkoop zo veilig mogelijk en coronaproof te laten verlopen. Zo is Metselaar met de gemeente in overleg over een extra verkooppunt om zo de drukte te spreiden. "Wat ook nieuw is dit jaar, dat is de online verkoop. Mensen kunnen op onze site in tijdsblokken van een kwartier aangeven wanneer ze het vuurwerk komen halen", aldus Metselaar.

Ook bij Wigchers Vuurwerk in Schoonoord hebben ze de mogelijkheid voor online verkoop. Eigenaar Kuipers blijft er verder nuchter onder en wacht de komende week af: "Als we mogen verkopen, dan zijn wij er klaar voor."