Robotpaard Otto opent de ogen van dressuurruiters

"Van beginners tot Grand Prix-ruiters. Jong en oud, man en vrouw. We helpen ook mensen die aan het revalideren zijn en bijvoorbeeld een nieuwe heup hebben gekregen. Die komen hier kijken wat ze nog kunnen en hoe ze hun lijf weer kunnen trainen voordat ze weer op hun eigen paard stappen", zegt Helen Roestenburg van het Ruiter Balans Centrum.

Loes Corsel

Dressuuramazone Loes Corsel (56) uit Coevorden maakt vandaag voor het eerst kennis met Otto. Ze heeft een schat aan ervaring. Ze won tien Nederlandse dressuurtitels, bracht vijf paarden uit in de Grand Prix en is tegenwoordig vooral instructrice.

"Ik verwacht dat ik hier wat inzichten krijg over hoe scheef ik zit. Want ik weet dat ik iets scheef zit en ik ben benieuwd wat ik daar aan kan doen. En ik wil kijken of ik het eventueel kan inzetten voor leerlingen die ik begeleid", zegt Corsel.

'Helemaal op jezelf concentreren'

Sensoren registreren hoe je op je paard zit en wat je met je teugels en met je benen doet als je aan het rijden bent. Iedereen begint met een test met de basisgangen stap, draf en galop. Op basis van de uitslag van de test en de wensen van de ruiter wordt een plan opgesteld.

"Het verrast me wel", zegt Corsel. "Je denkt het is zo mechanisch en niet meetbaar, maar het is juist heel goed meetbaar. Het is heel fijn dat je je helemaal op jezelf kan concentreren en dat je alle foutjes eruit kunt halen."

Artikel gaat verder na de video...

'Focussen kost veel inspanning'

"Billen ontspannen, beweging opvangen met je onderrug, je schouders iets naar links, je linkeroor iets naar je schouder." De aanwijzingen van instructrice Antoinette Grijpstra volgen elkaar in hoog tempo op. "Fysiek vond ik het niet zo zwaar. Otto heeft natuurlijk ook een hele stabiele rug. Maar het focussen kost wel heel wat inspanning", zegt Corsel.

Na afloop is ze positief over de training op Otto. "Ik ben niet zo scheef als dat ik dacht dat ik was en ik dacht dat ik een holle rug had tijdens het rijden, maar dat blijkt mee te vallen. Ik mag hem zelfs wat holler houden en dat past me wel. Daarnaast kwamen we erachter dat de teugeldruk in een hand beter kan. Dus wel goede eye-openers", analyseert Corsel.

Veel klanten uit het westen

Opvallend is wel dat veel klanten van het Ruiter Balans Centrum uit het westen van het land komen. "Zij staan er meer open voor dan ruiters uit het noorden het oosten", besluit Roestenburg.