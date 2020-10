Wat is er dit weekend te doen in Drenthe?

We hebben een aantal activiteiten voor je op een rij gezet.

Kleurrijke kunst in Huis ter Heide

Vrijdagavond start een 'kleurrijke expositie' bij galerie Huis ter Heide in het gehucht met dezelfde naam. Bezoekers kunnen daar kunst bewonderen van twaalf kunstenaars en vier 'gastexposanten', onder wie Ilana de Boer uit Assen. Liefhebbers van keramiek, schilderijen, sieraden en geblazen glas komen er aan hun trekken.

Tot en met zondag is over drie middagen verspreid de opening van de expositie. Wel interesse, maar geen tijd? De expositie loopt tot en met 3 januari.

Duo-concert in Rolder kerk

Liefhebbers van piano- en orgelmuziek kunnen zondag in Rolde hun hart ophalen. In de Rolder kerk brengen Susanne Veerman en Wim Does een volgens de organisatie 'fantastische klankenrijkdom' ten gehore. Dat er in een concert gelijktijdig op deze twee instrumenten wordt gespeeld, zou niet vaak gebeuren. "Twee of vier handen op één klavier maar ook twee handen op twee klavieren: Orgel én piano samen én apart zijn zelden in één concert te horen."

Het gaat om twee concerten die om 14.00 en 16.00 uur beginnen. Een concert duurt een uur en bestaat uit bewerkingen en bestaande stukken. Een kaartje kost 10 euro, je moet wel vooraf reserveren.

Ondanks niks in Assen

Je kunt zondagmiddag in het Vertelcafé in Podium Zuidhaege luisteren naar een voorstelling van theatermaker Herman Kruize. In 'Ondanks niks' vertelt hij over "een kleine breekbare wereld. Over illusies, verloren idealen, een onwaarschijnlijke vriendschap, ambitie of lak daaraan en ontsnappen uit zelfbedacht hokjes."

De voorstelling in Assen begint om 14.30 uur en is gratis. Je moet wel vooraf reserveren. Na afloop kan je met Kruize over de voorstelling praten.

Leonie Meijer in Roden

Zangeres Leonie Meijer betreedt zaterdag twee keer het toneel van De Winsingghof in Roden. De oud-finalist van talentenjacht The Voice of Holland zal dan ook liedjes van haar nieuwe album 'Perfect Solitude' spelen.

Interesse? Kaartjes kosten 19,50 euro. Voor het concert van 19.00 uur is er al een wachtlijst. Voor het tweede concert om 21.00 uur zijn nog kaartjes beschikbaar. Klik hier voor meer informatie.

Online Pubquiz

Ben jij een allesweter en als de tijd loopt je zenuwen de baas? Dan is de Daverende Drentse Halloween PubQuiz van RTV Drenthe misschien iets voor jou. In vijf rondes vol met vragen over onze provincie neem je het online op tegen andere deelnemers. Je kan in je eentje meedoen, of in teams. In deze speciale halloween-editie zijn ook nog eens prijzen te winnen.

Durf jij het aan? Vrijdagavond om 19.40 uur gaan we live op de facebookpagina van RTV Drenthe. Om 20.00 uur gaan we officieel van start. Succes!