Alzheimer de wereld uit? Het geheim ligt bij Egbertje Leutscher uit Havelte

Onderzoekers hopen dat mevrouw Leutscher de sleutel is in de strijd tegen Alzheimer. Waarom werd zij zo fit oud, ontwikkelde ze geen Alzheimer en slechts in mindere mate ouderdomsziektes?

Mevrouw Leutscher werd op 22 oktober 1902 geboren in Uffelte en woonde vanaf 2001 in zorgcentrum De Molenhof in Havelte. Sinds 2012 was ze de oudste inwoner van Nederland. Henne Holstege, onderzoeker van het Universitair Medisch Centrum in Amsterdam dook in haar stamboom.

"Tussen de leeftijd van 80 en 90 jaar sterven de meeste mensen. In de stamboom van Mevrouw Leutscher en haar familie zijn er dan nog een hele hoop mensen over", vertelt Holstege tegen EenVandaag. "Dat is heel interessant, het is toch extreem oud. Heel wat mensen in haar familie worden zelfs ouder dan 95, drie mensen hebben de honderd bereikt, twee werden ouder dan 105. Dat zijn mevrouw Leutscher en haar broertje. Mevrouw Leutscher werd zelf 111. "We willen graag van de extreem goede groep leren hoe zij dat bereikt hebben."

Slechts een paar cellen

De eveneens Drentse Hendrikje van Andel overleed in 2005 op 115-jarige leeftijd. Daarmee is zij nog steeds de oudste Nederlander aller tijden. Holstege heeft na het overlijden van mevrouw haar genetische bouwstenen uitgeplozen. Zij kwam er achter dat Van Andels bloed werd aangemaakt door slechts een paar cellen. Meestal is dat slecht nieuws, maar mevrouw Van Andel bleef helder van geest tot het laatste moment.

Gelukkig werd er bij mevrouw Leutscher voor haar overlijden ook nog bloed geprikt. Holstege was stomverbaasd toen ze het bloed onderzocht. "We wilden kijken of we het nog een keer konden aantonen, maar ook weten of die cellen het nog goed deden. We zijn naar mevrouw Leutscher gegaan en we hebben van haar bloed mogen prikken. We vonden exact hetzelfde als bij mevrouw Van Andel! Zij kon nog steeds een adequate afweerreactie geven waardoor ze nog steeds beschermd was tegen allerlei virussen en bacteriën. Ze had een extreem goed afweersysteem."

Geheim

Het is een belangrijke vondst in het onderzoek naar de erfelijke factoren die een rol spelen in het uitstellen van het verouderingsproces. Is het straks de bedoeling dat iedereen over de 100 wordt? "Daar ben ik op zich niet zo in geïnteresseerd. Wat ik veel interessanter vindt is dat veel minder mensen last hebben van dementie tijdens hun veroudering. We hopen dat te bewerkstelligen door van de 100-plussers te leren hoe dat moet. Als we nu begrijpen wat die erfelijke factoren precies doen om die breinen zo lang gezond houden, hopen we dat te kunnen nabootsen bij de mensen die dat niet vanuit hun erfelijkheid hebben meegekregen."

"Op die manier hopen dat we meer mensen gezond oud kunnen worden zoals mevrouw Van Andel en mevrouw Leutscher. Het is mogelijk om op zo'n leeftijd nog een afweersysteem te hebben dat uitstekend functioneert. Dat geheim moeten we achterhalen."

Hendrikje van Andel met toenmalig Koningin Beatrix op haar 110e verjaardag (Rechten: ANP)

