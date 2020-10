Het coronavirus heeft grote maatschappelijke impact: verdeeldheid, vermoeidheid en verdriet

De ingrijpende maatschappelijke gevolgen bespreken we zaterdagavond in het programma De Staat van Drenthe.

Waar we in de eerste coronagolf nog klapten voor het zorgpersoneel, worden de zorgmedewerkers nu uitgescholden en geïntimideerd. Ook journalisten hebben te maken met toenemende agressie als ze berichten over corona. Directeur/hoofdredacteur Dink Binnendijk: "Wat wij doen is feiten en leugens uit elkaar houden. Wij moeten voor- en tegenstanders van het beleid kunnen laten horen. Niemand moet twijfelen aan onze journalistieke werkwijze, want wij hebben er geen enkel belang bij om partij te kiezen."

Een ander gevolg van deze onzekere tijd is dat we psychische problemen krijgen door diep traumatische gebeurtenissen. "Ik heb mijn vrouw alleen moeten laten sterven", laat een man ons weten. Daarnaast worden we eenzaam, zegt Dorien de Groot van GGZ Drenthe. "Isolatie neemt toe. Er ligt druk op gezinnen en relaties. We merken dat mensen langzaamaan uitgeput raken. Daarnaast is het voor onze medewerkers en patiënten heel lastig dat ze ons niet fysiek kunnen ontmoeten. We maken ons zorgen voor de toekomst."

Inge Pesch, medisch-directeur van zorgorganisatie Dignis, praat over het drama in verpleeghuis De Omloop in Norg. In zeer korte tijd overleden daar 14 van de 23 bewoners aan het coronavirus. "We kregen te maken met een situatie waar je bang voor bent en waarvan je hoopt dat het je niet overkomt. Dit moeten we verwerken en dat kost tijd", zegt Pesch in het programma.