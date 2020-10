Nieuwlande verliest aansluiting op OV

Maar Nieuwlande verliest de aansluiting op het OV.

Raadslid Jan van der Sleen maakt zich sterk voor het behoud van de halte van de enige buslijn in zijn dorp. "De halte zou vervallen per 1 januari en dan zouden we alleen nog een opstapplaats op 1,6 kilometer buiten het dorp hebben. Dat vinden we een aanslag op de leefbaarheid van het platteland en Nieuwlande."

Dat er bezuinigd moet worden, daar heeft Van der Sleen alle begrip voor. Het reizigersaanbod is in de coronatijd wel heel laag. Volgens het OV-bureau zouden dagelijks maar 9 passagiers uit Nieuwlande gebruik maken van de lijn. Maar dat betwijfelt Van der Sleen.

In de winter vaak volle bus

"In de winterperiode wordt de bus goed gebruikt, in de spitsuren is die vaak gewoon vol. Dat was dus voor de coronatijd. Mensen moeten hier soms blijven staan. Maar goed, het wordt wel gewoon een beetje uitgekleed hier als je het over de leefbaarheid hebt", zegt het raadslid.

Van der Sleen: "Het OV is een voorziening die er ook voor de buitendorpen moet zijn. Iedereen hier betaalt ook belasting." Het betoog van het raadslid is gericht aan het college van B&W van Hoogeveen. Die zou zich sterk moeten maken voor de halte in Nieuwlande.

Rijtijden aanpassen

Tussenoplossingen zijn er ook mogelijk volgens Van der Sleen: "Dat de rijtijden wat veranderen, dat die alleen rijdt in de spitsuren of dat er kleinere bussen komen. Maar dat moeten we gaan bekijken. Het college van B&W heeft ook een inspanningsverplichting ten opzichte van de buitendorpen."

Of de schoolgaande jeugd straks de scholen niet meer zal weten te bereiken: "Dat zal wel loslopen", zegt Van der Sleen. "Maar Nieuwlande-Hoogeveen en Nieuwlande-Coevorden is toch een heel eind trappen. En als het heel slecht weer is, dan is het denk ik beter met het OV te kunnen gaan."