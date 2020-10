Gruwelijke gluiperds en griezelaars in Hoogeveen

Wie daar door de drive-through gaat voor een maaltijd, wordt verwelkomd door een aantal bijzonder enge gastheren en -vrouwen. Maar geen zorgen! Je zit veilig achter het glas van je autoraampje, dus je hebt niets te vrezen.

Deze mensen griezelen graag

Om alvast in de stemming te komen voor hét griezelfeest van het jaar, zetten we hier zowel de griezels als de griezelaars even in het zonnetje. Of zullen we zeggen, in het licht van de volle maan....

Nathaly van 40 wil de kinderen een plezier doen (Rechten: Kim Stellingwerf)

Nathaly van 40 jaar vindt het super om als griezel tevoorschijn te komen. "Kinderen houden van spanning en avontuur, en zo kan ik één keer per jaar mezelf zijn", zegt ze met een knipoog.

Maureen van 24 jaar vind het momenteel allemaal al saai genoeg (Rechten: Kim Stellingwerf)

Maureen, 24 jaar, vind het leuk dat ze op deze manier nog een beetje reuring kunnen veroorzaken. "Het is op dit moment allemaal al saai genoeg."

Elsemieke, 25, doet mee tegen wil en dank (Rechten: Kim Stellingwerf)

Elsemieke (25) vind het eigenlijk zelf heel eng allemaal. "Maar ja, ik heb me over laten halen..."

Bertus van 50 vind het heerlijk om je te laten schrikken (Rechten: Kim Stellingwerf)

Bertus, 50 jaar oud, grijnst: "Ik vind het heerlijk om mensen de stuipen op het lijf te jagen!"

Kingston en Jones, twee broertjes van 9 en 6 jaar oud, zijn zichtbaar onder de indruk. "Wij vinden het heel spannend, maar toch ook wel leuk."

Sebastian is 4, en helemaal niet bang! Duh! (Rechten: Kim Stellingwerf)

De vierjarige Sebastian is een echte koele kikker. "Duh! Ik ben helemaal niet bang!" roept hij uit.

Luna en Delano weten het zo net nog niet... (Rechten: Kim Stellingwerf)

Tot slot Luna en Delano: "Eigenlijk zijn we hartstikke bang... Maar we willen toch!" Zo zie je maar dat griezelen ook best even lekker kan zijn.