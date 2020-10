Glasvezelnetwerk Midden-Drenthe is overgenomen door KPN

Het glasvezelnetwerk van Midden-Drenthe is overgenomen door KPN (Rechten: Blickpixel via Pixabay)

Het netwerk bestaat uit circa 5.900 adressen en ligt in het buitengebied van de gemeente Midden-Drenthe, bestaande uit 23 dorpen en kernen. Naar verwachting is de overname in november 2020 afgerond.

Het netwerk is en blijft een open netwerk, toegankelijk voor diverse telecomaanbieders. Voor de aangesloten consumenten en de leden van de coöperatie verandert er niets. Het huidige abonnement voor telefoon, internet en TV blijft gewoon doorlopen. KPN zal in 2021 ook dienstverlening op het netwerk gaan aanbieden. De beide partijen hebben geen financiële details bekend gemaakt.

'Mooie ontwikkeling'

Voorzitter van de Raad van Commissarissen van de coöperatie Sterk Midden-Drenthe, Henk van de Boer: "Sinds 2014 hebben vrijwilligers van de coöperatie geweldig hard gewerkt om het netwerk aangelegd te krijgen. De overname door KPN is nu een logische vervolgstap, die ervoor zorgt dat onze leden ook in de toekomst kunnen genieten van snel internet."

Henk Jumelet, gedeputeerde van de provincie Drenthe: "Samen met partners hebben we ons als provincie de afgelopen jaren ingezet voor de realisatie van breedband in Drenthe. Omdat wij breedband als een basisvoorziening zien, hebben wij de coöperatieve aanpak in de gemeente Midden-Drenthe ondersteund. Samen met de inzet van vele vrijwilligers en met een lening van zowel de provincie en de gemeente Midden-Drenthe is de aanleg van een glasvezelnetwerk mogelijk gemaakt. Dat dit netwerk nu wordt overgenomen door een marktpartij als KPN is een mooie ontwikkeling en een goede zaak voor alle betrokkenen."

Lees ook: