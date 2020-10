Sleutels kwijt? Misschien ging deze Emmer inbreker er mee aan de haal

De politie is op zoek naar de eigenaren van deze sleutels (Rechten: Politie Hardenberg via Facebook)

Een 34-jarige man uit Emmen is vrijdagmiddag aangehouden in Hardenberg, toen hij daar probeerde in te breken.

Diezelfde dag werd ook een auto gevonden die gestolen bleek te zijn. De 34-jarige Emmenaar had de autosleutel van deze auto in zijn bezit.

Veel sleutels gevonden

In de gestolen auto troffen agenten erg veel sleutels aan. Een deel van deze sleutels hebben ze inmiddels kunnen herleiden naar de rechtmatige eigenaar. In veel gevallen bleek dat er sprake was geweest van een insluiping of inbraak, voornamelijk in de omgeving van Hardenberg en Coevorden.

Het vermoeden is dat deze man ook in Emmen actief is geweest als inbreker. Wie zijn of haar sleutels herkent, kan contact opnemen met de politie via het landelijke nummer voor geen spoed, wel politie: 0900-8844.