Wie keept zondag tegen Feyenoord? Lukkien zwijgt in alle talen

Net als gisteren, in FC Emmen Rood Wit TV, hield de oefenmeester zich op de vlakte. "Het is niet zo dat Dennis ter discussie staat of dat er twijfel is", zei Lukkien in die uitzending. "Maar we moeten de dingen reëel bekijken. Dennis is uitstekend aan het seizoen begonnen, maar in de laatste twee wedstrijden was het niet goed. Met Felix hebben we een keeper gehaald die de concurrentie met hem moet aangaan en hij heeft het in de bekerwedstrijd tegen FC Eindhoven redelijk tot goed gedaan."

Of de Duitser Lukkien in die wedstrijd voldoende heeft overtuigd zal morgen dus blijken tijdens de afsluitende training. Dan zal ook meer duidelijk worden over de andere namen die zondag aan de aftrap staan. Na de training van vandaag kon en wilde Lukkien ook daar nog niet teveel over zeggen. Miguel Araujo bleef in ieder geval binnen vandaag en datzelfde gold voor Marko Kolar. Voor de laatste komt het duel tegen Feyenoord te vroeg en de verwachting is dat Araujo wel inzetbaar is. Datzelfde geldt voor Anco Jansen, die vandaag voluit meetrainde. Ook Caner Cavlan en Glenn Bijl, die dinsdag uitvielen tegen Eindhoven, trainden weer mee en lijken dus fit en datzelfde geldt voor de twee spelers die elkaar in de rust aflosten: Ricardo van Rhijn en Keziah Veendorp.

Emmen zal het tegen Feyenoord moeten stellen zonder de geschorste Simon Tibbling en Nikolai Laursen.

Live op Radio Drenthe

FC Emmen en Feyenoord trappen zondagmiddag om 14.30 uur af. Radio Drenthe Sport doet uiteraard live verslag van dat duel. De uitzending met verslaggevers René Posthuma en Niels Dijkhuizen begint om 14.00 uur.

Vermoedelijke opstelling

Telgenkamp, Bijl, Araujo, Bakker, Cavlan, Veendorp, Ben Moussa, Chacon, Peña, Jansen en De Leeuw.