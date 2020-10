Aantal gemeentes heeft meer overlast door verwarde mensen

Vooral in Noordenveld en Tynaarlo zijn veel van zulke meldingen geregistreerd (Rechten: Kim Stellingwerf)

Vooral in de Kop van Drenthe is het aantal meldingen van overlast door verwarde mensen fors toegenomen. In bijvoorbeeld de gemeente Noordenveld steeg het aantal meldingen van verward gedrag met bijna 90 procent. Hierbij moet wel een kanttekening worden geplaatst.

Het gaat om overlastmeldingen die de politie in de eerste helft van dit jaar heeft geregistreerd. Ook landelijk is er een toename te zien. In juni ging het bijvoorbeeld om 11.000 meldingen, duizend meer dan de maand ervoor.

Administratieve wijziging

Mogelijk kan de forse stijging in gemeenten zoals Noordenveld (deels) worden verklaard met een administratieve wijziging van de politie. Vanaf maart kunnen namelijk ook minder ernstige meldingen in de cijfers worden meegenomen. Die leiden meestal niet tot politie-inzet.

In de eerste zes maanden van dit jaar werd bijna 20 procent meer overlast van verwarde personen geregistreerd dan in het eerste halfjaar van 2019. "We hebben zelf onderzocht welk deel van de stijging verklaard kan worden door die wijziging," licht politiewoordvoerder Mireille Beentjes toe aan LocalFocus. "Dan blijkt dat er zonder die extra meldingen toch nog een stijging is van 6 procent ten opzichte van een jaar eerder."

Als we op cijfers per Drentse gemeente focussen, dan zijn die extra meldingen er niet uitgefilterd.

Stijging in helft van Drentse gemeenten

Toch is in een aantal Drentse gemeenten het cijfer niet gestegen maar juist gedaald. Zoals in Midden-Drenthe, waar het aantal meldingen met bijna een kwart afnam. Datzelfde geldt voor Meppel, Assen, De Wolden, Coevorden en Hoogeveen.

Wat de rest betreft: Tynaarlo volgt na buurgemeente Noordenveld met een stijging van bijna 75 procent. Borger-Odoorn en Emmen komen ook uit op een stijging van meer dan 30 procent. Uit de politiecijfers blijkt ook dat in de laatste gemeente het aantal meldingen per inwoner het hoogst is, maar dus met een kanttekening.

Kijk op de interactieve kaart hieronder voor de cijfers in jouw gemeente. Daarbij zie je ook de cijfers per maand.