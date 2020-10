Busje botst tegen boom, bestuurder vlucht weiland in

Een bestelbus is afgelopen nacht op de Witterzomer in Assen tegen een boom gebotst. Verschillende hulpdiensten werden opgeroepen, maar toen zij op de plek van het ongeluk kwamen, was de bestuurder nergens te vinden.

De politie laat weten dat de bestuurder er vandoor was gegaan, maar even later kon worden aangehouden in een weiland.

Het is niet bekend of de bestuurder bij het ongeluk gewond is geraakt en waarom deze op de vlucht sloeg. Het busje raakte zwaar beschadigd en is meegenomen door een berger.