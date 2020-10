Het drama van De Omloop in Norg: 'Onze angst werd waarheid'

Begin september sloeg daar het coronavirus toe. In een tijdsbestek van tweeëneenhalve week overlijden 14 van de 23 bewoners.

Onze angst werd waarheid..." Inge Pesch, medisch directeur Dignis

De impact op de bewoners maar ook op het zorgpersoneel van het verpleeghuis is enorm. "De Omloop is een kleine unit. Er zitten mensen met dementie. Dit was een drukke afdeling. Medewerkers en familieleden liepen vaak in en uit, er werden veel activiteiten gedaan. Nu hebben we lege kamers", vertelt Pesch emotioneel.

Totaal andere wereld

Tientallen medewerkers raken ook besmet met het virus, maar veel van hen konden het werk na isolatie weer oppakken. "Ze komen terug in een totaal andere wereld. Het lijkt wel een ziekenhuis. Ze rennen van de ene naar de andere bewoner, ondertussen moeten ze ook stervensbegeleiding geven. Dat staat zo haaks op wat ze gewend zijn te doen, maar ook haaks op hoe ze de zorg willen verlenen. Dit heeft emotioneel heel veel impact op onze medewerkers."

Pesch benadrukt: "Ze hebben een band opgebouwd met de bewoners in jaren tijd, waar ze vervolgens geen afscheid van hebben kunnen nemen. Dat moet echt verwerkt worden. We denken over een herdenkingsbijeenkomst. Daar is heel veel behoefte aan, merken we."

Waardig afscheid

De Omloop heeft er direct voor gekozen om tijdens de uitbraak niet de deuren dicht te gooien, maar om familie toe te laten. "Familieleden kregen beschermende pakken aan. Het was misschien niet ideaal, maar als je geliefde overlijdt wil je daar bij zijn. Wij kozen voor kwaliteit van leven en een goed en waardig afscheid."

