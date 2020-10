Drenthe Toen Archief: Van gehuurd landhuis tot succesvolle galerie Wildevuur

Galerie Maya Wildevuur

Maya Wildevuur (Deventer, 1944) las in 1984 een kleine advertentie in de Telegraaf: 'Landhuis te huur'. Het betrof Huize Dennenrode op landgoed Hiemstrastate in Hooghalen. Later dat jaar betrok ze het pand samen met echtgenoot Jan de Gans, "ik had de hele galerie al in mijn hoofd zitten". En die galerie kwam er in 1984.

Het was zo druk, violisten konden niet eens met hun strijkstok bij hun viool komen" Kunstenares Maya Wildevuur

De toenmalig commissaris van de Koningin Ad Oele opende de eerste expositie en het zat er al meteen stampvol met mensen. De oprijlaan en de nabijgelegen weilanden waren volgeparkeerd met auto's.

"Ik had een heel lang lint om het pand heen gespannen, met een strik op de deur. Die moest meneer Oele doorknippen. Maar er waren zoveel mensen, ik kon niet eens naar binnen om de schaar te pakken. En de violisten konden niet met hun strijkstok bij hun viool komen. Het werd zo druk, we konden het gewoon niet aan."

Duurste concert

"Tot mijn grote verbazing moet ik zeggen, dat de openingen eigenlijk al die tijd fantastisch bleven. Ook de concerten. Eén keer hadden we een concert toen er heel veel sneeuw lag. Toen zaten we met drie man te luisteren. Dat was m'n duurste concert. Voor de rest was het volle bak."

Podcast over Wildevuur

Luister hieronder naar archiefmateriaal uit 1987, het programma Mandielig, gepresenteerd door Marga Kool en Dick Blancke, en Maya Wildevuur anno 2020.

01/11 Drenthe Toen Podcast Maya Wildevuur

Maya Wildevuur en Relus ter Beek (Rechten: priv├ęcollectie Maya Wildevuur)

Koninklijk bezoek

Begin jaren '90 verhuist Wildevuur naar de Ennemaborg in Midwolda. De galerie in Hooghalen blijft bestaan als galerie Wildevuur. Terugkijkend op de vele memorabele momenten in Hooghalen noemt ze "de dag dat toen nog prins Willem-Alexander ons bezocht. Ik mocht niemand wat vertellen. En de mensen zaten te fluisteren... is dat Willem-Alexander? Hij zat bij mij in de keuken en ik had aspergesoep gekookt. Ik vroeg aan die rechercheurs 'hoe moet ik dat nou doen'? 'Oh', zeiden ze, 'ook al zet je het op de grond'. Hij ging pas 's avonds om half negen weg. Ik krijg nog kippenvel van die ontmoeting. Zo'n schat van een vent, hartstikke leuk."

Maya Wildevuur, Midwolda 2020 (Rechten: RTV Drenthe / Sophie Timmer)

Voor een terugblik en een gesprek met Maya Wildevuur, luister zondag 1 november naar Drenthe Toen, van 12.00-14.00 uur. Via de podcast of uitzending gemist. Zondagavond 1 november zendt de NPO de documentaire 'Personae' uit waarin ook Maya Wildevuur te zien zal zijn. NPO3, 22.50 uur.