Ronde van Drenthe vraagt verplaatsing naar oktober aan bij UCI

"In maart zien we het nog niet zitten. In overleg met onder meer de Veiligheidsregio Drenthe en burgemeester Loohuis van Hoogeveen hebben we een verzoek ingediend voor het laatste weekend van oktober", zegt Van Issum.

Of het verzoek wordt gehonoreerd hoort de organisatie in januari. "Er zijn heel veel organisaties van wielerrondes die met hetzelfde probleem zitten uiteraard. Dus we moeten het gewoon afwachten. Maar als we in oktober de Ronde van Drenthe willen organiseren, moeten we in april beginnen met de organisatie. Dus we willen graag zo snel mogelijk duidelijkheid."

De Ronde van Drenthe van dit jaar werd één dag voor de start van de wedstrijd in Dwingeloo, op 12 maart, afgelast. Het was toen het eerste grote evenement in Drenthe dat niet doorging in verband met het coronavirus.