Lukkien kiest voor Wiedwald en passeert Telgenkamp

Voor de tweede keer sinds de promotie naar de eredivisie raakt Dennis Telgenkamp zijn plek onder de lat kwijt bij FC Emmen. Nadat in het eerste eredivisiejaar Kjell Scherpen in de goal kwam moet hij morgen, in het duel tegen Feyenoord, zijn plek afstaan aan Felix Wiedwald.

Wiedwald maakte woensdag zijn debuut voor FC Emmen in het bekerduel tegen FC Eindhoven, kreeg niet zo heel veel te doen, maar behoedde de Drentse club zo'n twintig minuten voor tijd met één katachtige reflex wel voor een achterstand waarna Emmen alsnog een 2-0 zege boekte.

Vervolgens zweeg Emmen-trainer Lukkien twee dagen over de keeperskeuze tegen Feyenoord, maar liet hij al wel doorschemeren dat er wellicht een wissel aan zat te komen. In FC Emmen Rood Wit TV zei de oefenmeester: "Het is niet zo dat Dennis ter discussie staat of dat er twijfel is, maar we moeten de dingen reëel bekijken. Dennis is uitstekend aan het seizoen begonnen, maar in de laatste twee wedstrijden was het niet goed. Met Felix hebben we een keeper gehaald die de concurrentie met hem moet aangaan en hij heeft het in de bekerwedstrijd tegen FC Eindhoven redelijk tot goed gedaan."

Felix Wiedwald

Nu blijkt dus dat Telgenkamp, die onlangs zijn 150e officiële duel voor Emmen keepte, zijn plek kwijtraakt aan Wiedwald, de Duitse keeper die overkwam van Eintracht Frankfurt. Voor die club speelde hij in 2018 drie competitiewedstrijden. Ook deed hij dat jaar ervaring in Europees verband op. Wiedwald keepte in de gewonnen uit- en de thuiswedstrijden van Frankfurt tegen FC Flora Tallinn. Ook stond hij onder de lat tijdens de heenwedstrijd tegen FC Vaduz. Voor de return werd hij vervangen door Kevin Trapp.

Het afgelopen jaar werd Wiedwald verhuurd aan MSV Duisburg, waar hij 15 keer zijn opwachting maakte in de basis. Behalve voor Duisburg en Frankfurt kwam Wiedwald uit voor Werder Bremen en Leeds United. Hij werd één keer opgeroepen voor Duitsland onder-20, maar zat vervolgens de hele wedstrijd op de bank.

Versterkte defensie

FC Emmen start tegen Feyenoord met een versterkte verdediging. Het centrum van die verdediging krijgt er een mannetje bij met Miguel Araujo, Nick Bakker en Ricardo van Rhijn. Cavlan en Bijl zijn fit genoeg en beginnen op de flank. Keziah Veendorp en Chacon zijn de defensieve middenvelders en daarvoor moet Peña voor de toevoer naar de spitsen (Jansen en De Leeuw) zorgen.

Live op Radio Drenthe

FC Emmen - Feyenoord begint om 14.30 uur. De live-uitzending van Radio Drenthe Sport start een half uur eerder.