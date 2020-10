Aantal positieve coronatesten in Drenthe stijgt met 155

Een Drent overleed aan de gevolgen van corona. Het gaat om een inwoner van de gemeente Coevorden. Bij het RIVM zijn geen nieuwe Drentse ziekenhuisopnames gemeld.

39 gevallen in Assen en Emmen

Het hoogste aantal nieuwe besmettingen met corona werd geregistreerd in Assen en Emmen. In beide plaatsen gaat het om 39 positieve testen. Daarna volgt Hoogeveen met een aantal van 24, in Tynaarlo waren het er 13. In de andere Drentse gemeenten bleef het aantal per gemeente onder de tien. In de gemeente Aa en Hunze kwamen er volgens de cijfers zelfs helemaal geen nieuwe besmettingen bij.

Aantal meldingen, ziekenhuisopnames en overledenen als gevolg van het coronavirus (bron: RIVM, 31-10-20)

Gemeente Besmettingen Ziekenhuisopnames Overlijdens Aa en Hunze 215 1 1 Assen 676 (+39) 14 3 Borger-Odoorn 268 (+7) 8 7 Coevorden 339 (+9) 18 3 (+1) Emmen 1480 (+39) 49 23 Hoogeveen 631 (+24) 29 12 Meppel 298 (+9) 11 5 Midden-Drenthe 316 (+6) 6 0 Noordenveld 250 (+1) 6 14 Tynaarlo 300 (+13) 11 1 Westerveld 121 (+3) 9 4 De Wolden 246 (+5) 16 5 Woonplaats onbekend 10 0 0

Landelijke cijfers

Landelijk kwam het aantal nieuwe besmettingen uit op 9839. Gisteren registreerde het RIVM nog 11.127 coronagevallen, zo blijkt uit bijgestelde cijfers. Dat aantal is mogelijk wel vertekend door vertraagde meldingen na een storing bij de GGD van woensdag. Het aantal gemelde sterfgevallen steeg afgelopen etmaal met 51.