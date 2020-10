Vergeten ondernemers in coronatijd: 'We teren op onze buffers'

Miljoenen voor theaters en een miljardenlening voor de KLM. Maar zelfstandige theaterproducenten als Hans Langhout of eigenaars van zelfstandige reisbureaus als Annie Veenema krijgen niet of nauwelijks steun van de overheid. Langzaamaan zien zij hun buffers verdampen.

"Ik denk dat we dit jaar op tien procent van de omzet komen ten opzichte van voorgaande jaren. Alles ligt op zijn gat", vertelt Annie Veenema, eigenaar van reisbureau Travel XL in Borger en Rolde in het Radio Drenthe-programma Cassata. "Gelukkig hebben wij de afgelopen achttien jaar een flinke buffer opgebouwd, maar nu gaat er elke maand eigen geld in."

'Dat is peanuts'

Het reisbureau krijgt van de overheid wel iets aan steun, maar volgens de eigenaar is dat niet veel. "We krijgen steun om ons personeel te betalen, maar dat valt lager uit dan de negentig procent op papier. Daarnaast krijgen we een tegemoetkoming voor de vaste lasten. Het CBS heeft alleen berekend dat dat in de reisbranche slechts vier procent is. Dat is peanuts. Maar goed, ik ben blij met wat we krijgen."

Sinds maart krijgt Veenema al bij geen boekingen meer. En de boekingen die er wel zijn, worden geannuleerd of doorgezet naar vouchers. En dat zijn er meer dan duizend. "Eigenlijk hebben we er tegenwoordig zelfs meer werk aan. Elke boeking komt wel vier keer voorbij."

Van volle agenda naar nul voorstellingen

Zelfstandig theaterproducent Hans Langhout zag ongeveer hetzelfde gebeuren als Veenema. "Op 12 maart gingen we ineens van een volle agenda naar nul boekingen", kijkt hij terug. "Niemand mocht het theater nog in. Toen alles later werd versoepeld, mochten bezoekers op anderhalve meter afstand weer komen. Maar na vier voorstellingen konden we weer stoppen."

Waar Veenema een flinke buffer heeft, geldt dit niet voor Langhout. "Ik ben sinds vier jaar zelfstandig actief. Dan is je buffer niet zo groot. En voor ons geldt dat je acteurs, decors en muziek moet betalen. Pas de laatste voorstellingen van het seizoen maak ik als theatermaker winst."

Geen subsidie

Langhout valt buiten de subsidies van de overheid, omdat hij kantoor aan huis heeft. "Daarvoor is niets geregeld. Voor mijn personeel, dat vooral ZZP'er is, is dat anders. Zij kunnen gelukkig gebruik maken van een tijdelijke overbruggingsregeling."

Hoop

Bij Travel XL hadden ze de afgelopen tijd weer een beetje hoop om enkele reizen te verkopen. Verschillende winterzonbestemmingen hebben code geel. "Maar dinsdag kwam het advies van de regering om niet op vakantie te gaan. Daar ben ik boos over", zegt Veenema. "Terwijl ik hoor dat klanten best weg willen en uit de praktijk blijkt dat daardoor maar heel weinig mensen besmet raken. Nou ja, ik richt me maar op volgende zomer."

Langhout hoopt dat vanaf januari weer voorzichtig in het theater gespeeld kan worden. "Maar ik vrees dat we moeten wachten tot het voorjaar. Of ik dat ga redden? Als het aan mij ligt wel."