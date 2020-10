Vijf bewoners woonzorgcentrum Symphonie Eelde besmet

Op de afdeling Fluitenkruid in woonzorgcentrum Symphonie in Eelde is bij vijf bewoners corona geconstateerd. De afdeling is de komende twee weken afgesloten van de rest van het gebouw.

In overleg met GGD Drenthe is een aantal maatregelen genomen om verdere verspreiding tegen te gaan, meldt Zorggroep Drenthe. Zo is de bewoners van de afdeling gevraagd om op hun eigen afdeling te blijven. Zij worden verzorgd en verpleegd door een vast team medewerkers dat alleen op deze afdeling werkt.

Thuisisolatie op andere afdelingen

Daarnaast gaan de bewoners van de aangrenzende afdelingen Dahlia en Anemoon tien dagen in thuisisolatie. Zij zijn mogelijk in contact geweest met één van de besmette cliënten. Op deze manier hoopt Zorggroep Drenthe verdere verspreiding tegen te gaan. Familie is gevraagd om hun bezoek uit te stellen.

Woonzorgcentrum Symphonie telt 97 verpleeg- en verzorgingshuisappartementen. Rondom het gebouw staan daarnaast drie appartementencomplexen met in totaal 75 appartementen die in verbinding met Symphonie staan.

Meer coronagevallen

Zorggroep Drenthe had eerder deze maand al te maken met coronabesmettingen op haar locaties De Wenning in Rolde, Mozaïek in Zuidlaren en De Vijverhof in Assen. De zorginstelling heeft sinds een maand voor haar medewerkers een eigen coronateststraat geopend.

