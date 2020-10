Wachtlijsten bij scoutinggroepen door gebrek aan vrijwilligers

Bij de Schultegroep in Diever hebben ze al jaren een wachtlijst bij de Welpen van 7 tot 11 jaar. "Het lukt al een paar jaar niet om de wachtlijst weg te werken", zegt Lian Berkhout-Oosterloo, leider van de vrijwilligers. De groep Welpen telt maar liefst 33 kinderen, 10 jongens en 23 meisjes. Er staan 15 kinderen op de wachtlijst.

"Het is superleuk dat het zo goed gaat en dat zoveel kinderen op scouting willen. Maar ik vind het zo sneu voor de kinderen die er nu niet tussenkomen. We willen graag iedereen kennis laten maken met scouting. Laatst vertelde een moeder mij dat haar zoon iets moest doen op toneel. Zonder scouting had hij dat volgens haar nooit gedaan. Op de bonte avond op scoutingkamp had hij het geleerd", aldus Berkhout-Oosterloo.

Te weinig vrijwilligers

De wachtlijst komt vooral door het gebrek aan vrijwilligers. Er zijn er momenteel zes. Berkhout-Oosterloo: "Het is dramatisch om genoeg leiding te vinden."

Waarom is scouting in deze leeftijdsgroep dan juist populair? "Ik denk door het buiten zijn en spelen met vriendjes en vriendinnetjes. Er is veel diversiteit in het programma: boomtikkertje, vuur maken, koken en dingen bouwen met touw en palen. En het onderlinge respect is heel groot. Iedereen is gewoon wie die is", zo zegt Berkhout-Oosterloo.

Bij Scouting Mensinghe Roden is de leeftijdsgroep 7 tot 11 jaar zo groot, dat er drie groepen van zijn gemaakt. De meeste scoutinggroepen hebben maar een gemengde groep Welpen. In Roden is er een jongensgroep, een meisjesgroep en een gemengde groep.

Mika (8) is net lid geworden. "Eerst zat ik op voetbal. Maar dat vond ik niet zo leuk meer. Toen heb ik hier drie keer meegedaan en ik vind het heel leuk. Je kunt hier lekker stoeien en wild doen. En ik doe vaak wild. Je zit hier ook lekker midden in het bos", zegt hij.

Net genoeg plekken en leiding

Met de wachtlijsten valt het hier nog mee. Jonau loopt vandaag voor het eerst mee. Als hij besluit lid te worden, dan moeten ze ook hier 'nee' verkopen.

Momenteel is er in Roden nog genoeg leiding, al wordt het steeds moeilijker om vrijwilligers te vinden. "We proberen ook vrijwilligers te vinden buiten scouting om. We plaatsen bijvoorbeeld oproepjes op sociale media. En soms werkt dat", zegt groepsleider Ilse Kloosterman.