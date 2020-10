Opinie: Dick Lukkien neemt gok met keeperswissel

FC Emmen start morgen in het duel tegen Feyenoord niet met Dennis Telgenkamp maar met Felix Wiedwald onder de lat. De van Eintracht Frankfurt overgekomen doelman heeft de man die onlangs zijn 150e wedstrijd voor FC Emmen keepte met één geweldige reflex, in het bekerduel tegen FC Eindhoven, onder de lat verdrongen. Een terechte keuze of niet?

Was Telgenkamp nu zo slecht de laatste weken of is Wiedwald echt de betere van de twee? Het antwoord op die vragen is natuurlijk lastig te geven want over smaak en voorkeur valt nu eenmaal niet te twisten. Feit is wel dat Dick Lukkien een enorme gok neemt met zijn keuze, zeker met Feyenoord, Vitesse, AZ en Ajax voor de boeg. Wiedwald zal de kans krijgen om zich te ontwikkelen en verbeteren als zijn start niet verbluffend zal zijn, maar hoe groot wordt de druk op hem als FC Emmen (en dat is gezien het programma niet ondenkbaar) de komende vier duels zo weinig punten pakt en na tien duels onderaan staat. De ogen zullen dan nog meer gericht zijn op de oud-keeper van Leeds United en MSV Duisburg.

Ondertussen zal Dennis Telgenkamp zich moeten herpakken. De teleurstelling dat hij na twee mindere beurten (tegen SC Heerenveen en Fortuna Sittard) plaats moet maken is vanzelfsprekend groot. Het is de tweede keer dat de de doelman bij FC Emmen in zo'n situatie kwam. Nadat hij na de promotie zijn plek moest afstaan aan Kjell Scherpen volgde een seizoen lang bankzitten. Deels ook eigen schuld want nadat Emmen lange tijd wachtte met een contractverlenging (en er pas vlak voor de start voor de voorbereiding een nieuw contract werd ondertekend) kwam de Wierdenaar niet bepaald afgetraind terug. De frustratie over het gebrek aan vertrouwen vanuit de clubleiding leek het gewonnen te hebben van de overtuiging dat het wel goed zou komen. Misschien wel, mede, daardoor raakte Telgenkamp al vroeg in de voorbereiding geblesseerd en zag hij het historische eerste eredivisieseizoen volledig aan zich voorbijgaan.

Het herstel kwam vorig seizoen. Telgenkamp kreeg de kans, pakte die met beide handen aan en in 26 wedstrijden hield hij zeven keer de nul. Toch bleef in de voorbereiding de schreeuw om een andere eerste keeper, al verwoordde de Drentse club dat altijd als 'een concurrent voor Telgenkamp'. Er werd geflirt met Sergio Padt van FC Groningen en ook met de inmiddels gestopte Michel Vorm zou Emmen contact hebben gezocht. Beide doelmannen kwamen niet. Dat nu de minimaal 'derde keus' al zo snel de voorkeur krijgt boven Telgenkamp zegt veel.

Volgens 'kenners' is Wiedwald in grote lijnen een betere ballenpakker en is Telgenkamp de betere in het meevoetballen. Tegen de komende vier tegenstanders (Feyenoord, Vitesse, AZ en Ajax) heb je wellicht weinig aan een meevoetballende doelman en meer aan een ballenpakker. Maar Lukkien wil zijn elftal juist van achteruit laten voetballen, voor hoge diepe ballen heeft hij bovendien geen (kop)sterke spits.

Natuurlijk kan de gok goed uitpakken. Bovendien kan eigenlijk niemand nog een goed oordeel vellen over Wiedwald. Daarvoor heeft hij in Emmen nog te weinig kunnen laten zien. Maar wat als het tegenvalt. Ja, dan kan je terugvallen op Telgenkamp. En ja, hij is prof dus zal hij het ongelijk willen laten zien. Maar de vraag is dan hoe groot zijn vertrouwen en zelfvertrouwen nog is. Kan hij, in al zijn boosheid en teleurstelling, zijn rug nog één keer rechten of kan hij worden afgeschreven... én volgt er een vertrek in stilte voor de man die als captain met FC Emmen geschiedenis schreef?