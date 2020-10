Clowns, heksen en bloed op je ruit: Griezelen in de autowasstraat

De horrorwasstraat is een groot succes, want alle kaartjes waren binnen een mum van tijd uitverkocht. "Het is helemaal coronaproof", zegt eigenaar Niels Wessels. "De raampjes blijven dicht. Er is verder niks. Iedereen zit een beetje thuis. Dan is dit een unieke kans om toch een leuk uitje te hebben."

Gillen achter je stuur

Maar hoe eng is de horrorwasstraat nou echt? Wessels zegt dat hij nog geen mensen aan het huilen heeft gekregen. "Maar dat is ook niet het doel. Mensen vinden het vooral heel erg leuk. En we houden er natuurlijk ook wel een klein beetje rekening mee. Als er kleine kindjes in de auto zitten, dan doen we ietsje rustiger aan."

Verslaggever Vera Beuke maakte een ritje door de wasstraat: