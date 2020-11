Zorgen bij GGZ Drenthe: 'Door gebrek aan contact vereenzamen we'

"Zowel voor patiënten als naastbetrokkenen heeft corona een enorme impact en dat baart ons veel zorgen. We zien bij onze patiënten dat de eenzaamheid en isolatie toeneemt, net als de druk op gezinnen en relaties. Sommige mensen vinden het ook wel prettig als er wat minder mensen op straat of in de winkel zijn. Maar ook voor personeel en de collega's is dit allemaal lastig. Dat ze elkaar bijvoorbeeld niet fysiek kunnen ontmoeten."

Dagelijkse routine

De slogan van GGZ Drenthe is: Wij zien mensen. Volgens De Groot is dat in deze tijd niet altijd haalbaar en dat frustreert. "Uit alle macht proberen we oplossingen te vinden om iedereen te zien en te horen. Dat doen we door het actief benaderen van mensen, wat hebben ze nodig in deze tijd, maar ook om hun behandeling voort te kunnen zetten bij ons." Fysiek contact tussen patiënten en behandelaars is vaak niet mogelijk. "Maar ook daar zoeken we oplossingen voor en we worden daar heel creatief in." Behandelingen vertragen hierdoor wel bij GGZ Drenthe.

Eigen personeel

Bij GGZ Drenthe raken ook steeds meer personeelsleden uitgeput. Er wordt een groot beroep gedaan op hun creativiteit. Ze worden uit hun dagelijkse routine gehaald en kunnen niet terugvallen op een vaste structuur. Er is geen vast praatje meer bij het koffieapparaat. Toch zegt De Groot dat het niet is te vergelijken met bijvoorbeeld zorgpersoneel in ziekenhuizen en verpleeghuizen. "Die hebben sinds maart al een hele intense tijd meegemaakt. De rek is er daar soms uit. Je moet het zien als een elastiek. Die kun je maar tot een bepaald moment oprekken, of hij knapt."

Traumatische gebeurtenissen

De zorgen zijn niet alleen onder de huidige patiënten die nu onder behandeling zijn bij GGZ. Er wordt ook gekeken al naar mensen die in deze tijd hun naaste verliezen. Zoals de problemen en traumatische gebeurtenissen die ontstaan bij verzorgingshuis De Omloop in Norg. GGZ Drenthe ziet dat gebeuren en houdt dat scherp in de gaten. "We zien dat mensen aanvankelijk heel normale reacties hebben op eigenlijk abnormale situaties. Maar we zien nu ook dat bij sommige mensen psychische klachten ontstaan door het verlies dat ze lijden of door het afscheid nemen."

De Groot ziet dat er op dit moment al vragen van leidinggevenden van zorginstellingen komen. "Die vragen hoe ze moeten omgaan met uitputting van medewerkers. Vanuit daar zijn we bezig om mensen voor te lichten of te coachen. We bieden ook opvang aan mensen die getraumatiseerd raken door de coronacrisis." Belangrijk hierbij is volgens De Groot dat mensen gehoord worden, hun verhaal kunnen doen en dat die ruimte ze ook daadwerkelijk geboden wordt. Daarnaast wil ze aandacht voor het feit dat het belangrijk is dat mensen andere mensen om zich heen hebben om te kunnen praten.

Tips

GGZ Drenthe heeft een aantal tips voor mensen die tegen zaken aanlopen:

Zorg goed voor jezelf. Eet gezond.

Beweeg genoeg en zorg voor voldoende afwisseling tussen in- en ontspanning.

Praat met je omgeving en zoek contact.

Vraag als je er niet uit komt, hulp bij bijvoorbeeld je huisarts.

De Staat van Drenthe, met daarin te gast Dorien de Groot, klinisch psycholoog bij GGZ Drenthe, Inge Pesch, medisch directeur Dignis en Dink Binnendijk, directeur/hoofdredacteur RTV Drenthe is hier terug te kijken.