Kunsthuis Venendal wordt dakloos: 'We willen in Hoogeveen blijven'

Het kunsthuis, met vooral realistische kunst en kleinschalige kamerconcerten, moet haar deuren per december sluiten. Toch komt dat niet helemaal onverwachts. "We hadden de afspraak met de eigenaar van het pand dat we er kosteloos in konden trekken, totdat er een commerciële huurder aan zou kloppen. En dat is nu helaas voor ons het geval", vervolgt Jan Leutscher.

'Grote behoefte aan kunst'

En dus moet er een nieuwe locatie gevonden worden, want Anneke Leutscher, actief in de kunstcommissie van het huis, wil het kunsthuis niet opgeven. "Er is in Hoogeveen een grote behoefte aan kunst, maar er zijn nauwelijks locaties waar het te zien is. Daarom vinden we dat ons kunsthuis moet blijven. We hopen natuurlijk op een locatie die net zo mooi is als deze, maar dat moeten we nog maar zien. Ik ben in ieder geval erg blij dat we door kunnen gaan met exposities en optredens."

Opvallend veel mensen weten de afgelopen jaren het kunsthuis te vinden, merkt Jan Leutscher. "Toen we drie jaar geleden begonnen hadden we niet verwacht dat mensen uit het hele land hier zouden komen. Ook zijn er veel bezoekers die er bij toeval achter komen dat we hier zitten. We krijgen veel mooie reacties."

'Schot in nieuwe locatie'

Ondanks dat het kunsthuis binnen twee maanden dakloos is, maakt Jan Leutscher zich niet druk. "Toen ik hoorde dat we een nieuw onderkomen moesten zoeken dacht ik direct: dit kunsthuis laat ik mij niet ontnemen. Binnen mijn netwerk ben ik op zoek gegaan naar een nieuwe locatie en daar lijkt nu schot in te zitten. Het is nog wat te vroeg om er specifiek op in te gaan, maar ik verwacht dat het goed komt."