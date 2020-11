Nieuw sportprogramma op RTV Drenthe: Met het Bord op Schoot

Om de Drentse sportliefhebbers toch een beetje bij de les te houden, komt RTV Drenthe vanaf vandaag met een nieuw tv-programma: Met het Bord op Schoot. Op het menu: knapperige klassiekers en luchtige achtergronden, aldus de programmamakers.

Wat staat er op het menu?

Maar wat kun je verwachten van een sportprogramma als er niet gesport wordt? In Met het Bord op Schoot, dat ongeveer een kwartier duurt, komen er een aantal terugkerende rubrieken voorbij.

Zo praten we met vrijwilligers uit de sportwereld over waar zij zich nu precies mee bezighouden. Is de terreinknecht ineens penningmeester? Of wat doet de speaker van handbalclub Hurry-Up nu eigenlijk?

Ook vind je in dit programma een knipoog naar de sportjournalistiek. Wat vinden topsporters er eigenlijk van? Aan welke vraag ergeren ze zich en welk cliché willen ze niet meer horen?

(Verhaal gaat door onder de foto)

Eigenaar Peter Möhlmann van een amateurvoetbalblad zit even zonder schrijfvoer (Rechten: RTV Drenthe/Stijn Steenhuis)

Kijk ook als je je altijd al hebt afgevraagd wat de (top)sporters op hun smartphone doen. In een minuut leren we van alles over hun favoriete app, waar ze naar kijken op YouTube en wat hun lievelingsdansjes zijn van TikTok.

Verder gaan we met stigma's aan de haal. Voetbal is ook voor meisjes en dammen is juist hartstikke stoer, bijvoorbeeld.

Als uitsmijter sluiten we af met een 'Onze Club Classic'. Hierin kijken we terug naar één van de meest interessante beelden uit ons Onze Club-archief. Dat doen we niet alleen, maar samen met een sporter uit het fragment. En dan vragen we natuurlijk meteen even waarom hij of zij die pittige sliding maakte of dat fantastische doelpunt scoorde.

Vooruitblik

In de eerste aflevering maak je onder andere kennis met de assistent-coach die altijd 'the smiling killer' genoemd werd. Wie dat is? Dat zie je vanavond om 17.41 uur op RTV Drenthe. Later op de avond wordt de uitzending nog meerdere keren herhaald.

Dus laat de tafel ongedekt en kom met je bord op schoot kijken naar Met het Bord op Schoot!