Lichte daling in aantal nieuwe coronabesmettingen in Drenthe

In Drenthe steeg het aantal coronabesmettingen de afgelopen 24 uur met 131 nieuwe gevallen, zo blijkt uit de laatste cijfers van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). In totaal hebben 5.282 Drenten corona of corona gehad.

Een Drent overleed aan de gevolgen van corona. Het gaat om een inwoner van de gemeente Westerveld. Bij het RIVM is één nieuwe ziekenhuisopname gemeld in de gemeente Coevorden.

Daling in cijfers

Vergeleken met gisteren zijn er 24 minder positieve coronatests gemeld. Dat is ook te zien aan de cijfers per gemeente. Gemeente Emmen is opnieuw koploper met 35 nieuwe meldingen, gevolgd door gemeente Assen (21) en gemeente Hoogeveen (17). In veel gemeentes zijn ook minder besmettingen gemeld dan gisteren, gemeentes die wel omhoog gingen met de positieve tests zijn Aa en Hunze (3), Borger-Odoorn (10), Midden-Drenthe (12) en De Wolden (8).

Aantal meldingen, ziekenhuisopnames en overledenen als gevolg van het coronavirus (bron: RIVM, 01-11-20)

Gemeente Besmettingen Ziekenhuisopnames Overlijdens Aa en Hunze 218 (+3) 1 1 Assen 697 (+21) 14 3 Borger-Odoorn 278 (+10) 8 7 Coevorden 348 (+9) 19 (+1) 3 Emmen 1516 (+35) 49 23 Hoogeveen 648 (+17) 29 12 Meppel 307 (+9) 11 5 Midden-Drenthe 328 (+12) 6 0 Noordenveld 250 6 14 Tynaarlo 305 (+5) 11 1 Westerveld 123 (+2) 9 5 (+1) De Wolden 254 (+8) 16 5 Woonplaats onbekend 10 0 0

Landelijke cijfers

Landelijk is ook een duidelijke daling in het aantal positieve coronatests te zien. Tot vanmorgen 10.00 uur zijn bij het RIVM 8740 nieuwe besmettingen gemeld, 1079 minder dan gisteren. Volgens de NOS ging het de afgelopen week telkens om zo'n 10.000 besmettingen per dag. Doorgaans ligt het aantal besmettingen in het weekend iets lager dan doordeweeks.